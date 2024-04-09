https://ria.ru/20240409/yugra-1938868704.html
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти
Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:04
2024-04-09T16:04
2024-04-09T16:04
общество
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155763/21/1557632101_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e7bf829ed81996e48034b127ae8b7bc6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уровень повышения воды в реках Югры не достигнет опасных значений. Об этом губернатору региона Наталье Комаровой доложили эксперты на заседании оперштаба. Тем не менее, мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно – для этого задействованы 45 постоянных гидропостов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе созданы аварийные бригады – в общей сложности 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники, организованы более 60 пунктов временного размещения со всем необходимым. По данным специалистов, ледоход в Югре этом году начнется примерно в конце апреля, что на неделю раньше обычного.
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938540024.html
https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155763/21/1557632101_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7fd557b894a8f76f944b6ea46db7e60b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, прорыв дамбы в орске
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти
Власти Югры: специалисты ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реках