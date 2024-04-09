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Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти - РИА Новости, 09.04.2024
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16:04 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/yugra-1938868704.html
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти
Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:04
2024-04-09T16:04
общество
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
прорыв дамбы в орске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уровень повышения воды в реках Югры не достигнет опасных значений. Об этом губернатору региона Наталье Комаровой доложили эксперты на заседании оперштаба. Тем не менее, мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно – для этого задействованы 45 постоянных гидропостов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе созданы аварийные бригады – в общей сложности 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники, организованы более 60 пунктов временного размещения со всем необходимым. По данным специалистов, ледоход в Югре этом году начнется примерно в конце апреля, что на неделю раньше обычного.
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938540024.html
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общество, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, прорыв дамбы в орске
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти

Власти Югры: специалисты ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реках

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Уровень повышения воды в реках Югры не достигнет опасных значений. Об этом губернатору региона Наталье Комаровой доложили эксперты на заседании оперштаба. Тем не менее, мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно – для этого задействованы 45 постоянных гидропостов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в регионе созданы аварийные бригады – в общей сложности 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники, организованы более 60 пунктов временного размещения со всем необходимым.
По данным специалистов, ледоход в Югре этом году начнется примерно в конце апреля, что на неделю раньше обычного.
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