https://ria.ru/20240409/yugra-1938868704.html

Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти

Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень воды в реках Югры не достигнет опасных значений, сообщили власти

Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:04

2024-04-09T16:04

2024-04-09T16:04

общество

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

прорыв дамбы в орске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Опасного повышения уровня рек в Ханты-Мансийском автономном округе не ожидается, специалисты ведут круглосуточный мониторинг, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уровень повышения воды в реках Югры не достигнет опасных значений. Об этом губернатору региона Наталье Комаровой доложили эксперты на заседании оперштаба. Тем не менее, мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно – для этого задействованы 45 постоянных гидропостов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе созданы аварийные бригады – в общей сложности 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники, организованы более 60 пунктов временного размещения со всем необходимым. По данным специалистов, ледоход в Югре этом году начнется примерно в конце апреля, что на неделю раньше обычного.

https://ria.ru/20240408/pavodok-1938540024.html

https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html

ханты-мансийский автономный округ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, прорыв дамбы в орске