https://ria.ru/20240409/wildberries-1938886118.html

Wildberries пообещала изучить предупреждение ФАС

Wildberries пообещала изучить предупреждение ФАС - РИА Новости, 09.04.2024

Wildberries пообещала изучить предупреждение ФАС

Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:43

2024-04-09T16:43

2024-04-09T17:04

wildberries

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу на исполнении требовании службы, сообщили РИА Новости в компании."Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка", - заявили там.Ранее во вторник антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.В компании также напомнили, что в январе ими был получен статус содоминанта рынка. "Для нас это был ожидаемый результат, учитывая рост инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру и развитие клиентской базы. Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries", - резюмировали в маркетплейсе.В марте Правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступило в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.

https://ria.ru/20240327/wildberries-1936118374.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика