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ФАС выдала предупреждение Wildberries - РИА Новости, 09.04.2024
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16:11 09.04.2024 (обновлено: 18:09 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html
ФАС выдала предупреждение Wildberries
ФАС выдала предупреждение Wildberries - РИА Новости, 09.04.2024
ФАС выдала предупреждение Wildberries
Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия и выдала маркетплейсу предупреждение, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:11
2024-04-09T18:09
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
экономика
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия и выдала маркетплейсу предупреждение, сообщило ведомство."Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве сообщили, что в период с 2022 года по 2023 год поступило большое количество обращений, указывающих на возможное нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз".ФАС изучила ситуацию и пришла к выводу, что документах компании есть признаки навязывания продавцам невыгодных условий, при этом тарифы на логистические услуги и услуги хранения могут меняться практически ежедневно, что сильно влияет на условия работы на площадке. Штрафы в отношений продавцов, чьи личные кабинеты подверглись взлому, в ФАС назвали несоразмерными.Если торговая площадка проигнорирует предупреждение, ведомство будет вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.В Wildberries заявили, что изучат предупреждение антимонопольной службы, как только оно поступит. Там отметили, что внимательно относятся к замечаниям регулятора.
https://ria.ru/20240322/rabota-1934979149.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries, Экономика
ФАС выдала предупреждение Wildberries

ФАС: Wildberries навязывает невыгодные условия договора для продавцов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия и выдала маркетплейсу предупреждение, сообщило ведомство.
"Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов", — говорится в пресс-релизе.
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В ведомстве сообщили, что в период с 2022 года по 2023 год поступило большое количество обращений, указывающих на возможное нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз".
ФАС изучила ситуацию и пришла к выводу, что документах компании есть признаки навязывания продавцам невыгодных условий, при этом тарифы на логистические услуги и услуги хранения могут меняться практически ежедневно, что сильно влияет на условия работы на площадке. Штрафы в отношений продавцов, чьи личные кабинеты подверглись взлому, в ФАС назвали несоразмерными.
Если торговая площадка проигнорирует предупреждение, ведомство будет вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
В Wildberries заявили, что изучат предупреждение антимонопольной службы, как только оно поступит. Там отметили, что внимательно относятся к замечаниям регулятора.
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