https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html

ФАС выдала предупреждение Wildberries

ФАС выдала предупреждение Wildberries - РИА Новости, 09.04.2024

ФАС выдала предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия и выдала маркетплейсу предупреждение, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:11

2024-04-09T16:11

2024-04-09T18:09

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

wildberries

экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия и выдала маркетплейсу предупреждение, сообщило ведомство."Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве сообщили, что в период с 2022 года по 2023 год поступило большое количество обращений, указывающих на возможное нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз".ФАС изучила ситуацию и пришла к выводу, что документах компании есть признаки навязывания продавцам невыгодных условий, при этом тарифы на логистические услуги и услуги хранения могут меняться практически ежедневно, что сильно влияет на условия работы на площадке. Штрафы в отношений продавцов, чьи личные кабинеты подверглись взлому, в ФАС назвали несоразмерными.Если торговая площадка проигнорирует предупреждение, ведомство будет вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.В Wildberries заявили, что изучат предупреждение антимонопольной службы, как только оно поступит. Там отметили, что внимательно относятся к замечаниям регулятора.

https://ria.ru/20240322/rabota-1934979149.html

https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, экономика