https://ria.ru/20240409/vzryvy-1938735317.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:36

2024-04-09T03:36

2024-04-09T03:36

специальная военная операция на украине

в мире

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хмельницкая область

полтавская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области" , - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Ранее украинский новостной "24-й канал" сообщал о взрывах в Полтавской области и в городе Каменское (ранее Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240408/svo-1938724164.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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хмельницкая область

полтавская область

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в мире, россия, хмельницкая область, полтавская область, вооруженные силы украины