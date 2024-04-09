https://ria.ru/20240409/vzryvy-1938732588.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 09.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях

Взрывы прозвучали в Полтавской области и в городе Каменское (ранее Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины, сообщает украинский новостной "24 канал". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:12

2024-04-09T02:12

2024-04-09T02:12

специальная военная операция на украине

полтавская область

россия

днепродзержинск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Полтавской области и в городе Каменское (ранее Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины, сообщает украинский новостной "24 канал". "В Полтавской области слышен взрыв... Слышны взрывы в Каменском", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Позже телеканал сообщил о повторных взрывах в Каменском и в Полтавской области. "Раздались повторные взрывы в Каменском... Снова звучат взрывы в Полтавской городской общине", - добавил телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240408/svo-1938724164.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

россия

днепродзержинск

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полтавская область, россия, днепродзержинск, вооруженные силы украины, в мире