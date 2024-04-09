https://ria.ru/20240409/vzryv-1938935327.html

При взрыве на дамбе в Италии погибли три человека

При взрыве на дамбе в Италии погибли три человека - РИА Новости, 09.04.2024

При взрыве на дамбе в Италии погибли три человека

Жертвами взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии стали три человека, еще трое получили ранения, сообщил новостной телеканал... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:34

2024-04-09T19:34

2024-04-09T19:41

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РИМ, 9 апр – РИА Новости. Жертвами взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии стали три человека, еще трое получили ранения, сообщил новостной телеканал Rainews24 со ссылкой на заявление префектуры Болоньи. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщили власти Болоньи. Взрыв на водохранилище Сувиана, согласно первоначальным данным, произошел на генераторе, подключенном к турбине электростанции, регулирующей уровень воды в хранилище. Как заявил представитель пожарных в эфире телеканала, взрыв произошел на минус девятом этаже сооружения ниже уровня воды, спасатели пытаются проникнуть вглубь дамбы, где наблюдается сильное задымление. Нижние помещения могут быть затоплены. На помощь пострадавшим и поиски пропавших вылетели спасательные вертолеты. Ранее сообщалось, что на месте работают карабинеры и около 60 пожарных.

https://ria.ru/20230927/vzryv-1898988846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болонья, эмилия-романья, италия