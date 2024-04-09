https://ria.ru/20240409/vyazma-1938876158.html
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом - РИА Новости, 09.04.2024
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом
Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:20
2024-04-09T16:20
2024-04-09T16:31
происшествия
вязьма
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938750999_0:3:1254:708_1920x0_80_0_0_daedfef59586017ee79874fe7cb8f896.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д движение до конца дня, сообщили в Московской железной дороге."На станции Вязьма начали менять поврежденный путь. До этого территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Убрали свыше 450 т здоровенных железобетонных обломков. Делаем всё возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов", — говорится в сообщении.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240409/most-1938753804.html
вязьма
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938750999_169:0:1113:708_1920x0_80_0_0_c4350882b7afd1e640670aa60df3bb04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вязьма, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Вязьма, Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом
МЖД рассчитывает открыть движение поездов через станцию Вязьма до конца дня