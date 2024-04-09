https://ria.ru/20240409/vyazma-1938876158.html

На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом

На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом - РИА Новости, 09.04.2024

На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом

Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:20

2024-04-09T16:20

2024-04-09T16:31

происшествия

вязьма

смоленская область

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д движение до конца дня, сообщили в Московской железной дороге."На станции Вязьма начали менять поврежденный путь. До этого территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Убрали свыше 450 т здоровенных железобетонных обломков. Делаем всё возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов", — говорится в сообщении.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240409/most-1938753804.html

вязьма

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, вязьма, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме