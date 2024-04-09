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На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом - РИА Новости, 09.04.2024
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16:20 09.04.2024 (обновлено: 16:31 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/vyazma-1938876158.html
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом - РИА Новости, 09.04.2024
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом
Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:20
2024-04-09T16:31
происшествия
вязьма
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д движение до конца дня, сообщили в Московской железной дороге."На станции Вязьма начали менять поврежденный путь. До этого территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Убрали свыше 450 т здоровенных железобетонных обломков. Делаем всё возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов", — говорится в сообщении.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240409/most-1938753804.html
вязьма
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происшествия, вязьма, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Вязьма, Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме
На станции Вязьма меняют поврежденные пути после ЧП с путепроводом

МЖД рассчитывает открыть движение поездов через станцию Вязьма до конца дня

© Василий Анохин/TelegramУстранение последствий обрушения Панинского путепровода в Вязьме
Устранение последствий обрушения Панинского путепровода в Вязьме
© Василий Анохин/Telegram
Устранение последствий обрушения Панинского путепровода в Вязьме
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замена поврежденных путей после ЧП с автомобильным путепроводом началась на станции Вязьма в Смоленской области, прилагают все усилия, чтобы открыть ж/д движение до конца дня, сообщили в Московской железной дороге.
"На станции Вязьма начали менять поврежденный путь. До этого территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Убрали свыше 450 т здоровенных железобетонных обломков. Делаем всё возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов", — говорится в сообщении.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Врач - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Москву доставили трех пострадавших при обрушении моста под Смоленском
Вчера, 09:20
 
ПроисшествияВязьмаСмоленская областьОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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