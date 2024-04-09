С каждым днем все хуже. СМИ забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
WP: положение ВСУ без американской помощи ухудшается с каждым днем
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Без поддержки США положение Вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем, пишет The Washington Post.
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"Каждый день промедления палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для нее исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что украинцы требуют различные виды боеприпасов и вооружений, чтобы противостоять российским военным, которые активно используют планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах.
Палата представителей и сенат США вернулись к работе на этой неделе после очередного перерыва, в планах у конгресса, как ожидается, обсуждение помощи Украине, продолжение процедуры импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, запрет на работу социальной сети TikTok и другие инициативы.
В конгрессе в настоящее время нет единства по вопросу продолжения курса Вашингтона на финансирование конфликта на Украине. Ряд конгрессменов из числа республиканцев выступают резко против такой политики, требуя прекратить помощь.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.