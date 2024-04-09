https://ria.ru/20240409/vsu-1938906352.html

При эксгумации тел украинских военных в ЛНР нашли телефон с детским порно

При эксгумации тел украинских военных в ЛНР нашли телефон с детским порно - РИА Новости, 09.04.2024

При эксгумации тел украинских военных в ЛНР нашли телефон с детским порно

Телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей нашли при эксгумации тел украинских военнослужащих в Попасной в Луганской Народной... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:46

2024-04-09T17:46

2024-04-09T18:42

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей нашли при эксгумации тел украинских военнослужащих в Попасной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов. "В Попасной представители межведомственной рабочей группы по поиску мест захоронений, полевой команды поднимают из подвала, расположенного на территории частного жилого домостроения, останки трех человек. Форма говорит о причастности к украинской армии двух человек. С ними находится третий в одежде стиля милитари, но при этом не имеющий совершенно никаких опознавательных четких знаков", — рассказал он.Белов уточнил, что при осмотре тел нашли несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. По его словам, информацию с электронных носителей удалось частично восстановить. Из смартфона извлекли MicroSD-карту, на которой, на первый взгляд, не было ничего необычного. Тем не менее специалистов заинтересовало, что визуальное содержимое не соответствовало весьма большому объему занятого пространства."Поэтому были вынуждены уделить больше внимания непосредственно данной флешке, достаточно долго ее перебирали, обнаружили скрытый раздел, пытались так или иначе получить к нему доступ. Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей", — подчеркнул Белов.По его словам, при первичном анализе удалось установить, что это были не единичные скачанные фотографии, а непосредственно снятые в этом районе Донбасса. Белов уточнил, что, исходя из найденных в телефоне данных, к съемкам привлекали детей от трех до 14 лет. "Есть как малоинформативные снимки, (так и. — Прим. ред.) вплоть до совершенно откровенной порнографической съемки", — отметил он.В частности, на спине ребенка на одном из снимков был написан девиз американских рейнджеров Rangers Lead the Way ("Рейнджеры идут первыми"). Также есть ряд фотографий детей на фоне военной атрибутики.Все фотографии сделаны в условиях какого-то социального учреждения — больницы или расположения военной части. На заднем плане ряда фотографий — личные вещи военнослужащих и украинский флаг. Также на носителях, принадлежащих убитому человеку, нашли текстовые инструкции по съемкам детского порно, особое внимание в них уделялось советам по конспирации снимающего. В другом файле рассказывалось в деталях о последующей монетизации этого контента. Белов добавил, что эти материалы отправлялись в последующем на специализированную закрытую платформу, где у убитого была учетная запись.Со слов советника главы ЛНР Анны Сороки, исследование останков обнаруженных тел показало, что все трое мужчин погибли в результате артиллерийского обстрела. У двоих в украинской форме были подписаны бушлаты — они оказались братьями. Однако документов или каких-то опознавательных знаков у третьего мужчины — носителя телефона с детской порнографией — не было. "Этот человек, эти останки, они действительно отличались от других. Форма была высокого качества, очень дорогостоящая, без опознавательных знаков. Но компания, в которой он находился, явно говорила, что он принимал участие в боевых действиях: просто даже по конституции тела, по строению, по тому, что было рядом с ним, — то есть это было оружие, это были специализированные военные аптечки и все такое. То есть это человек, который явно не принадлежал официально какому-то подразделению, которое там базировалось, но находился в Попасной с определенной целью", — подчеркнула она.Сорока также уточнила, что пока идентифицировать личности детей не удалось, однако не исключено, что они — участники какого-либо "украинского патриотического клуба" или воспитанники дома-интерната.В ноябре 2023 года нидерландская журналистка Соня ван дер Энде рассказала на неофициальном заседании Совбеза ООН, что некоторые западные издания, а также фотовыставки используют порнографические изображения несовершеннолетних, поставляемые с Украины. По ее словам, подобные компании специализируются на "альтернативной фотографии", провокационных видео и в основном делают акцент на молодежи, чувствах и эмоциях. Со слов ван дер Энде, это были "не эмоции, а не что иное, как детская порнография без сексуального акта как такового".

https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html

https://ria.ru/20230802/oplot-1887711262.html

https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html

https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских военных, рассказал секретарь группы по розыску захоронений Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских военных в Попасной (ЛНР), рассказал РИА Новости секретарь Межведомственной группы по розыску захоронений. Съемки велись в условиях какого-то социального учреждения, больницы или расположения военной части. Кем был убитый – пока неизвестно. В ЛНР предполагают, что это мог быть иностранец. В отличие от украинских военных, у комбатанта не было никаких знаков различия, только дорогая тактическая форма и экипировка. 2024-04-09T17:46 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, попасная, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины