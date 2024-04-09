https://ria.ru/20240409/vsu-1938812445.html

В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ

В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024

В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ

Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ, который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию о ВС РФ, сообщили... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:07

2024-04-09T13:07

2024-04-09T13:07

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

орловская область

вооруженные силы украины

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ, который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию о ВС РФ, сообщили в управлении. По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджер сам обратился к представителям проукраинских информационных проектов и предложил помочь местным спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России". "Впоследствии им по собственной инициативе предоставлен ряд информаций о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях специальной военной операции", — говорится в релизе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 275.1 УК РФ "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Мужчине уже избрана мера пресечения — заключение под стражу.

https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html

россия

орловская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, орловская область, вооруженные силы украины, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)