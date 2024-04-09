https://ria.ru/20240409/vsu-1938812445.html
В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ
В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ
Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ, который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию о ВС РФ, сообщили... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:07
2024-04-09T13:07
2024-04-09T13:07
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
орловская область
вооруженные силы украины
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ, который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию о ВС РФ, сообщили в управлении. По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджер сам обратился к представителям проукраинских информационных проектов и предложил помочь местным спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России". "Впоследствии им по собственной инициативе предоставлен ряд информаций о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях специальной военной операции", — говорится в релизе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 275.1 УК РФ "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Мужчине уже избрана мера пресечения — заключение под стражу.
https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, орловская область, вооруженные силы украины, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ
ФСБ задержала в Орловской области мужчину, передававшего информацию Украине
ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали "добровольного помощника" ВСУ, который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию о ВС РФ, сообщили в управлении.
По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджер сам обратился к представителям проукраинских информационных проектов и предложил помочь местным спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России".
"Впоследствии им по собственной инициативе предоставлен ряд информаций о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях специальной военной операции", — говорится в релизе.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 275.1 УК РФ "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Мужчине уже избрана мера пресечения — заключение под стражу.