https://ria.ru/20240409/vsu-1938792986.html
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ
Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:59
2024-04-09T11:59
2024-04-09T12:18
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале."Командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием "Запад" Сергея Литвинова уволили", - говорится в сообщении.Как заявил Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ
Гончаренко сообщил об увольнении командующих группировок "Юг" и "Запад" ВСУ