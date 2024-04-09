https://ria.ru/20240409/vsu-1938792986.html

В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ

В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024

В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ

Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:59

2024-04-09T11:59

2024-04-09T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

верховная рада украины

алексей гончаренко

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале."Командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием "Запад" Сергея Литвинова уволили", - говорится в сообщении.Как заявил Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.

https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, алексей гончаренко