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В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 09.04.2024 (обновлено: 12:18 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/vsu-1938792986.html
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ
Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:59
2024-04-09T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале."Командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием "Запад" Сергея Литвинова уволили", - говорится в сообщении.Как заявил Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
В Раде сообщили об увольнении двух командующих ВСУ

Гончаренко сообщил об увольнении командующих группировок "Юг" и "Запад" ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
"Командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием "Запад" Сергея Литвинова уволили", - говорится в сообщении.
Как заявил Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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