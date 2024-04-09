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Рахмон призвал воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа - РИА Новости, 09.04.2024
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18:26 09.04.2024 (обновлено: 19:01 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/vospitanie-1938919578.html
Рахмон призвал воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа
Рахмон призвал воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа - РИА Новости, 09.04.2024
Рахмон призвал воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телевизионном поздравительном послании по случаю окончания мусульманского поста призвал сограждан воспитывать детей так, РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:26
2024-04-09T19:01
таджикистан
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 9 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телевизионном поздравительном послании по случаю окончания мусульманского поста призвал сограждан воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа. &quot;Никто не может предугадать, что же произойдет завтра, в этих крайне сложных и опасных условиях мы не должны допустить, чтобы наши граждане, наши дети стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил&quot;, — подчеркнул он.Глава государства отметил, что сегодня усиливается процесс передела мира, продолжается стремительное вооружение и новый этап "холодной войны". Он подчеркнул, что в первую очередь в республике должны заботиться о воспитании и обеспечении детей. По словам Рахмона, необходимо дать им такое воспитание, чтобы они стали образованными, обрели профессии и ремесла, а также были преданными своей стране и своему народу. Рахмон добавил, что для этого нужно, чтобы все общество обратилось к науке и образованию. Он призвал в первую очередь уделять внимание обучению детей, повышению уровня и качества образовательного процесса на всех его этапах. По словам президента, воспитание должно быть таким, чтобы подрастающее поколение было достойно имени и памяти предков, повышало имидж государства в мире и не пятнало честь таджикского народа с его древней и богатой культурой.&quot;Так давайте же будем наставлять наших детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества, чтобы в будущем, после нас, они не сталкивались с трудностями, не были в заблуждении, зависимыми от кого-то&quot;, — добавил Рахмон.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html
https://ria.ru/20240324/rakhmon-1935457589.html
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таджикистан, эмомали рахмон
Таджикистан, Эмомали Рахмон
Рахмон призвал воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа

Рахмон призвал граждан воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 9 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телевизионном поздравительном послании по случаю окончания мусульманского поста призвал сограждан воспитывать детей так, чтобы они не пятнали честь народа.
«

"Никто не может предугадать, что же произойдет завтра, в этих крайне сложных и опасных условиях мы не должны допустить, чтобы наши граждане, наши дети стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил", — подчеркнул он.

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Глава государства отметил, что сегодня усиливается процесс передела мира, продолжается стремительное вооружение и новый этап "холодной войны". Он подчеркнул, что в первую очередь в республике должны заботиться о воспитании и обеспечении детей. По словам Рахмона, необходимо дать им такое воспитание, чтобы они стали образованными, обрели профессии и ремесла, а также были преданными своей стране и своему народу.
Рахмон добавил, что для этого нужно, чтобы все общество обратилось к науке и образованию. Он призвал в первую очередь уделять внимание обучению детей, повышению уровня и качества образовательного процесса на всех его этапах. По словам президента, воспитание должно быть таким, чтобы подрастающее поколение было достойно имени и памяти предков, повышало имидж государства в мире и не пятнало честь таджикского народа с его древней и богатой культурой.
«

"Так давайте же будем наставлять наших детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества, чтобы в будущем, после нас, они не сталкивались с трудностями, не были в заблуждении, зависимыми от кого-то", — добавил Рахмон.

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