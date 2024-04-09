https://ria.ru/20240409/voevoda-1938814476.html

В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС"

В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС" - РИА Новости, 09.04.2024

В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС"

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" "Ростеха") испытал новую модульную разгрузочную... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:15

2024-04-09T13:15

2024-04-09T13:15

безопасность

космос - риа наука

цнииточмаш

ростех

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" "Ростеха") испытал новую модульную разгрузочную систему для военнослужащих "Воевода-КСС", сообщили во вторник в пресс-службе "Калашникова". "Проверка показала, что образцы полностью соответствуют всем поставленным целям и задачам, обладают превосходными характеристиками, отвечают высоким стандартам качества и требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Как рассказали в "Калашникове", разработчики предъявили к "Воеводе" строгие требования: применение комплекта в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий, а также в экстремальных погодных условиях и при передвижении на длинные расстояния. "После полного цикла испытаний "Воевода-КСС" станет частью снаряжения военнослужащих для выполнения боевых задач с учетом оптимального соотношения бронезащиты, макроэргономики и транспортабельности комплекта", - подчеркнули в компании. Сроки не уточняются.

https://ria.ru/20231216/reb-1916151161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, космос - риа наука, цнииточмаш, ростех