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В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС" - РИА Новости, 09.04.2024
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13:15 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/voevoda-1938814476.html
В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС"
В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС" - РИА Новости, 09.04.2024
В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС"
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" "Ростеха") испытал новую модульную разгрузочную... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:15
2024-04-09T13:15
безопасность
космос - риа наука
цнииточмаш
ростех
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" "Ростеха") испытал новую модульную разгрузочную систему для военнослужащих "Воевода-КСС", сообщили во вторник в пресс-службе "Калашникова". "Проверка показала, что образцы полностью соответствуют всем поставленным целям и задачам, обладают превосходными характеристиками, отвечают высоким стандартам качества и требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Как рассказали в "Калашникове", разработчики предъявили к "Воеводе" строгие требования: применение комплекта в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий, а также в экстремальных погодных условиях и при передвижении на длинные расстояния. "После полного цикла испытаний "Воевода-КСС" станет частью снаряжения военнослужащих для выполнения боевых задач с учетом оптимального соотношения бронезащиты, макроэргономики и транспортабельности комплекта", - подчеркнули в компании. Сроки не уточняются.
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безопасность, космос - риа наука, цнииточмаш, ростех
Безопасность, Космос - РИА Наука, ЦНИИТОЧМАШ, Ростех, Специальная военная операция на Украине
В России испытали разгрузочную систему для военных "Воевода-КСС"

ЦНИИточмаш испытал новую систему для военнослужащих "Воевода-КСС"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" "Ростеха") испытал новую модульную разгрузочную систему для военнослужащих "Воевода-КСС", сообщили во вторник в пресс-службе "Калашникова".
«
"Проверка показала, что образцы полностью соответствуют всем поставленным целям и задачам, обладают превосходными характеристиками, отвечают высоким стандартам качества и требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Как рассказали в "Калашникове", разработчики предъявили к "Воеводе" строгие требования: применение комплекта в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий, а также в экстремальных погодных условиях и при передвижении на длинные расстояния.
"После полного цикла испытаний "Воевода-КСС" станет частью снаряжения военнослужащих для выполнения боевых задач с учетом оптимального соотношения бронезащиты, макроэргономики и транспортабельности комплекта", - подчеркнули в компании.
Сроки не уточняются.
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