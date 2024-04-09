https://ria.ru/20240409/voda-1938925468.html

Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске

Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске - РИА Новости, 09.04.2024

Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске

Вода медленно начала отступать из частично затопленного поселка Лесоторговый в Орске к вечеру вторника, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:57

2024-04-09T18:57

2024-04-09T18:57

происшествия

жкх

орск

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be6b6d39a213cbff7c24676acb891251.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Вода медленно начала отступать из частично затопленного поселка Лесоторговый в Орске к вечеру вторника, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с квадрокоптера. На кадрах сперва видна дамба, лишь немного возвышающаяся над водой, вода почти готова перелиться через нее. Один из участков дамбы - полностью разрушен, вода равномерно затопила территорию с обеих сторон от нее. Улицы и участки поселка Лесоторговый частично затоплены. На более позднем фрагменте видео дамба возвышается над водой значительно больше, вода остается на улицах и участках на краю поселка. В понедельник, 8 апреля, в мэрии Орска сообщили, что в поселке Лесоторговый зафиксировано нарушение целостности дамбы, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938843449.html

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024