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Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске - РИА Новости, 09.04.2024
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18:57 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/voda-1938925468.html
Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске
Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске - РИА Новости, 09.04.2024
Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске
Вода медленно начала отступать из частично затопленного поселка Лесоторговый в Орске к вечеру вторника, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:57
2024-04-09T18:57
происшествия
жкх
орск
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Вода медленно начала отступать из частично затопленного поселка Лесоторговый в Орске к вечеру вторника, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с квадрокоптера. На кадрах сперва видна дамба, лишь немного возвышающаяся над водой, вода почти готова перелиться через нее. Один из участков дамбы - полностью разрушен, вода равномерно затопила территорию с обеих сторон от нее. Улицы и участки поселка Лесоторговый частично затоплены. На более позднем фрагменте видео дамба возвышается над водой значительно больше, вода остается на улицах и участках на краю поселка. В понедельник, 8 апреля, в мэрии Орска сообщили, что в поселке Лесоторговый зафиксировано нарушение целостности дамбы, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938843449.html
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происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Вода начала отступать из затопленного поселка в Орске

Вода начала медленно отступать из затопленного поселка Лесоторговый в Орске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Вода медленно начала отступать из частично затопленного поселка Лесоторговый в Орске к вечеру вторника, свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с квадрокоптера.
На кадрах сперва видна дамба, лишь немного возвышающаяся над водой, вода почти готова перелиться через нее. Один из участков дамбы - полностью разрушен, вода равномерно затопила территорию с обеих сторон от нее. Улицы и участки поселка Лесоторговый частично затоплены.
На более позднем фрагменте видео дамба возвышается над водой значительно больше, вода остается на улицах и участках на краю поселка.
В понедельник, 8 апреля, в мэрии Орска сообщили, что в поселке Лесоторговый зафиксировано нарушение целостности дамбы, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться.
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