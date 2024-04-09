https://ria.ru/20240409/voda-1938809341.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 343 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 343 сантиметра - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 343 сантиметра
Уровень реки Тобол в Кургане составляет 343 сантиметров и начинает расти, прирост за сутки составил 38 сантиметров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:54
2024-04-09T12:54
2024-04-09T13:00
курган
тобол (река)
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане составляет 343 сантиметров и начинает расти, прирост за сутки составил 38 сантиметров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Вода начинает расти и в Кургане. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 14.00 (12.00 мск) 9 апреля составляет 343 см. Изменение за сутки +38 см", - написал глава региона.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), происшествия, наводнения в россии — 2024
Курган, Тобол (река), Происшествия, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 343 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за сутки на 38 сантиметров