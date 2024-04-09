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Уровень воды в курганском селе достиг 799 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
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12:14 09.04.2024 (обновлено: 12:25 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/voda-1938797101.html
Уровень воды в курганском селе достиг 799 сантиметров
Уровень воды в курганском селе достиг 799 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в курганском селе достиг 799 сантиметров
Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области достиг 799 сантиметров и приближается к отметке неблагоприятного явления, сообщила глава муниципалитета... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:14
2024-04-09T12:25
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области достиг 799 сантиметров и приближается к отметке неблагоприятного явления, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале."Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского составляет 799 сантиметров. С 8.00 часов утра (6.00 мск) вода поднялась на 138 сантиметров. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления", - написала Панкратова.Она отметила, что жителям сел Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое и Верхняя Алабуга необходимо срочно эвакуироваться.Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.К 10.00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в курганском селе достиг 799 сантиметров

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском достиг 799 сантиметров

© Фото : Вадим Шумков/ВКонтактеПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
Паводковая ситуация в городе Курган
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области достиг 799 сантиметров и приближается к отметке неблагоприятного явления, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале.
"Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского составляет 799 сантиметров. С 8.00 часов утра (6.00 мск) вода поднялась на 138 сантиметров. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления", - написала Панкратова.
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Она отметила, что жителям сел Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое и Верхняя Алабуга необходимо срочно эвакуироваться.
Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
К 10.00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.
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ПроисшествияКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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