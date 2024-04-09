https://ria.ru/20240409/voda-1938757960.html

Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой

Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024

Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой

Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые проживают в поймах рек Тобол и Ишим и находятся зоне вероятного подтопления, рекомендовано сделать... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:45

2024-04-09T09:45

2024-04-09T09:45

тюменская область

ишим

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые проживают в поймах рек Тобол и Ишим и находятся зоне вероятного подтопления, рекомендовано сделать двух-трехдневный запас питьевой воды. "В районах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды. … Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя", – указано в сообщении информационного центра приятельства Тюменской области. Отмечается, что в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В организациях, осуществляющих питьевое водоснабжение, введены дополнительные профилактические меры. Вопросы реализации соответствующих мероприятий во вторник рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области с участием всех муниципальных образований.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html

тюменская область

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, ишим, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, происшествия