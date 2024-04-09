https://ria.ru/20240409/voda-1938757960.html
Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой
Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024
Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой
Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые проживают в поймах рек Тобол и Ишим и находятся зоне вероятного подтопления, рекомендовано сделать... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:45
2024-04-09T09:45
2024-04-09T09:45
тюменская область
ишим
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые проживают в поймах рек Тобол и Ишим и находятся зоне вероятного подтопления, рекомендовано сделать двух-трехдневный запас питьевой воды. "В районах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды. … Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя", – указано в сообщении информационного центра приятельства Тюменской области. Отмечается, что в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В организациях, осуществляющих питьевое водоснабжение, введены дополнительные профилактические меры. Вопросы реализации соответствующих мероприятий во вторник рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области с участием всех муниципальных образований.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html
тюменская область
ишим
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишим, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой
Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой из-за паводка