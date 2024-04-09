https://ria.ru/20240409/vino-1938856143.html

ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина

ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина - РИА Новости, 09.04.2024

ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:16

2024-04-09T15:16

2024-04-09T15:16

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. Первоначальная редакция содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе направленных на поддержку отечественного виноделия. Поправками с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год - 129 рублей. А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля. При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html

https://ria.ru/20240408/alkogol-1938529022.html

https://ria.ru/20240109/morozhenoe-1920389291.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф