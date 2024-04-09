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ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина - РИА Новости, 09.04.2024
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15:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/vino-1938856143.html
ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина - РИА Новости, 09.04.2024
ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:16
2024-04-09T15:16
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. Первоначальная редакция содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе направленных на поддержку отечественного виноделия. Поправками с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год - 129 рублей. А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля. При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина

ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина с 1 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр.
Первоначальная редакция содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе направленных на поддержку отечественного виноделия.
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Поправками с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год - 129 рублей.
А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля.
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При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу.
Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам.
Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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