https://ria.ru/20240409/veypy-1938739414.html

В Госдуму могут внести поправки, ужесточающие законодательство о вейпах

В Госдуму могут внести поправки, ужесточающие законодательство о вейпах - РИА Новости, 09.04.2024

В Госдуму могут внести поправки, ужесточающие законодательство о вейпах

Законопроекты об ужесточении законодательства о вейпах могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время, в том числе о запрете продавать вейпы в павильонах, а... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T05:27

2024-04-09T05:27

2024-04-09T05:27

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Законопроекты об ужесточении законодательства о вейпах могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время, в том числе о запрете продавать вейпы в павильонах, а также о кратном увеличении штрафов за нарушение уже действующих запретов, рассказал РИА Новости их инициатор, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев. "Там несколько предложений. Первое - это кратное повышение штрафов за нарушение закона, а именно запрет на вкладку, рекламу в интернете, продажу в интернете, все то, что закон запрещает. Второе, это запрет на продажу в павильонах, чтобы можно было продавать их только в магазинах. Работаем над ними, надеюсь, что в ближайшие дни (эти законопроекты будут внесены в ГД)", - сказал Метелев. Он добавил, что сегодня правительство имеет право принять постановление о перечне запрещенных "вкусных" добавок для использования в вейпах, но, "несмотря на позицию Минздрава, который считает, что необходимо, чтобы такое постановление было выпущено, правительство его выпускать не планирует", отметил парламентарий. "Также необходимо расширить полномочия ведомств по досудебной блокировке сайтов в интернете по продаже вейпов, потому что на блокировку уходит очень много времени", - заключил Метелев.

https://ria.ru/20240326/veyp-1935814665.html

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общество, артем метелев (депутат), госдума рф, россия