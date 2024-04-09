В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР
СВР: в США вербуют членов наркокартелей для участия в украинском конфликте
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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"По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", — подчеркнули в СВР.
Там добавили, что США намерены отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей уже этим летом. В случае согласия им обещают полную амнистию в расчете на то, что они никогда не вернутся, отметили в ведомстве.
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"Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация", — заявили в пресс-бюро.
Тем не менее, как уточнили в СВР, вербовка членов наркокартелей идет не без проблем. Там отметили, что без "благословения" от наркобаронов ни один их подчиненный не пойдет на сотрудничество с американскими властями. При этом сами главари банд хотят подороже "продать" своих людей, ставя под угрозу исполнение замысла США, заключили в Службе внешней разведки.
В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.