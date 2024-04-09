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В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 09.04.2024 (обновлено: 17:37 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html
В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР
В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР - РИА Новости, 09.04.2024
В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР
Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:02
2024-04-09T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.В ведомстве отметили, что Вашингтон все более отчаянно пытается переломить ситуацию на этом театре военных действий, пополняя ряды деморализованных солдат ВСУ "многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию".&quot;По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима&quot;, — подчеркнули в СВР.Там добавили, что США намерены отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей уже этим летом. В случае согласия им обещают полную амнистию в расчете на то, что они никогда не вернутся, отметили в ведомстве. "Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация", — заявили в пресс-бюро.Тем не менее, как уточнили в СВР, вербовка членов наркокартелей идет не без проблем. Там отметили, что без "благословения" от наркобаронов ни один их подчиненный не пойдет на сотрудничество с американскими властями. При этом сами главари банд хотят подороже "продать" своих людей, ставя под угрозу исполнение замысла США, заключили в Службе внешней разведки.В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938765459.html
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20240404/naemnik-1937843840.html
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в мире, сша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР

СВР: в США вербуют членов наркокартелей для участия в украинском конфликте

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В ведомстве отметили, что Вашингтон все более отчаянно пытается переломить ситуацию на этом театре военных действий, пополняя ряды деморализованных солдат ВСУ "многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию".
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«

"По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", — подчеркнули в СВР.

Там добавили, что США намерены отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей уже этим летом. В случае согласия им обещают полную амнистию в расчете на то, что они никогда не вернутся, отметили в ведомстве.
«
"Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация", — заявили в пресс-бюро.
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Тем не менее, как уточнили в СВР, вербовка членов наркокартелей идет не без проблем. Там отметили, что без "благословения" от наркобаронов ни один их подчиненный не пойдет на сотрудничество с американскими властями. При этом сами главари банд хотят подороже "продать" своих людей, ставя под угрозу исполнение замысла США, заключили в Службе внешней разведки.
В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
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