https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html

В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР

В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР - РИА Новости, 09.04.2024

В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР

Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:02

2024-04-09T17:02

2024-04-09T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.В ведомстве отметили, что Вашингтон все более отчаянно пытается переломить ситуацию на этом театре военных действий, пополняя ряды деморализованных солдат ВСУ "многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию"."По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", — подчеркнули в СВР.Там добавили, что США намерены отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей уже этим летом. В случае согласия им обещают полную амнистию в расчете на то, что они никогда не вернутся, отметили в ведомстве. "Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация", — заявили в пресс-бюро.Тем не менее, как уточнили в СВР, вербовка членов наркокартелей идет не без проблем. Там отметили, что без "благословения" от наркобаронов ни один их подчиненный не пойдет на сотрудничество с американскими властями. При этом сами главари банд хотят подороже "продать" своих людей, ставя под угрозу исполнение замысла США, заключили в Службе внешней разведки.В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938765459.html

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

https://ria.ru/20240404/naemnik-1937843840.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)