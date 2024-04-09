https://ria.ru/20240409/vdnkh-1938805571.html

Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ

Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ - РИА Новости, 09.04.2024

Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ

Роснедра при поддержке Минприроды РФ проведут День российского недропользования 10 апреля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:41

2024-04-09T12:41

2024-04-09T12:41

выставка-форум "россия"

экономика

космос - риа наука

россия

москва

виктория абрамченко

александр козлов (глава минприроды)

евгений петров (писатель)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роснедра при поддержке Минприроды РФ проведут День российского недропользования 10 апреля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщило ведомство. Мероприятие приурочено к празднованию профессионального праздника работников геологической отрасли. "Мероприятие организовано в целях демонстрации ключевых достижений и результатов в сфере недропользования в Российской Федерации за последние годы", - отметили Роснедра. День российского недропользования откроет пленарная сессия с участием вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главы Роснедр Евгения Петрова и гендиректора компании "Алроса" Павла Маринычева, уточняется в сообщении. На отраслевых и партнерских сессиях эксперты обсудят вопросы развития минерально-сырьевой базы, цифровизации недропользования, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, добычи критически важных видов полезных ископаемых, развития и внедрения отечественных технологий и инноваций, привлечения кадров в отрасль. Основная деловая программа состоится в павильоне №75. Также ряд мероприятий пройдет в павильоне Минприроды "Природоград", заключают Роснедра. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

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россия

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экономика, космос - риа наука, россия, москва, виктория абрамченко, александр козлов (глава минприроды), евгений петров (писатель), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), алроса