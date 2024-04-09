https://ria.ru/20240409/vdnkh-1938805571.html
Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ
Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ - РИА Новости, 09.04.2024
Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ
Роснедра при поддержке Минприроды РФ проведут День российского недропользования 10 апреля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:41
2024-04-09T12:41
2024-04-09T12:41
выставка-форум "россия"
экономика
космос - риа наука
россия
москва
виктория абрамченко
александр козлов (глава минприроды)
евгений петров (писатель)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роснедра при поддержке Минприроды РФ проведут День российского недропользования 10 апреля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщило ведомство. Мероприятие приурочено к празднованию профессионального праздника работников геологической отрасли. "Мероприятие организовано в целях демонстрации ключевых достижений и результатов в сфере недропользования в Российской Федерации за последние годы", - отметили Роснедра. День российского недропользования откроет пленарная сессия с участием вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главы Роснедр Евгения Петрова и гендиректора компании "Алроса" Павла Маринычева, уточняется в сообщении. На отраслевых и партнерских сессиях эксперты обсудят вопросы развития минерально-сырьевой базы, цифровизации недропользования, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, добычи критически важных видов полезных ископаемых, развития и внедрения отечественных технологий и инноваций, привлечения кадров в отрасль. Основная деловая программа состоится в павильоне №75. Также ряд мероприятий пройдет в павильоне Минприроды "Природоград", заключают Роснедра. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html
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экономика, космос - риа наука, россия, москва, виктория абрамченко, александр козлов (глава минприроды), евгений петров (писатель), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), алроса
Выставка-форум "Россия", Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Виктория Абрамченко, Александр Козлов (глава Минприроды), Евгений Петров (писатель), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Алроса
Роснедра проведут День российского недропользования на ВДНХ
День российского недропользования состоится 10 апреля на выставке "Россия"
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роснедра при поддержке Минприроды РФ проведут День российского недропользования 10 апреля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщило ведомство.
Мероприятие приурочено к празднованию профессионального праздника работников геологической отрасли. "Мероприятие организовано в целях демонстрации ключевых достижений и результатов в сфере недропользования в Российской Федерации за последние годы", - отметили Роснедра.
День российского недропользования откроет пленарная сессия с участием вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главы Роснедр Евгения Петрова и гендиректора компании "Алроса" Павла Маринычева, уточняется в сообщении.
На отраслевых и партнерских сессиях эксперты обсудят вопросы развития минерально-сырьевой базы, цифровизации недропользования, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, добычи критически важных видов полезных ископаемых, развития и внедрения отечественных технологий и инноваций, привлечения кадров в отрасль.
Основная деловая программа состоится в павильоне №75. Также ряд мероприятий пройдет в павильоне Минприроды "Природоград", заключают Роснедра.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.