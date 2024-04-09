https://ria.ru/20240409/uscherb-1938939572.html

Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка

Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 09.04.2024

Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка

Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:04

2024-04-09T20:04

2024-04-09T20:04

общество

россия

оренбургская область

тюменская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938925332_0:110:760:538_1920x0_80_0_0_b0e4df72f22d0dcee23c7979531a07cd.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, а также обеспечить работу систем оповещения, сообщили в пресс-службе ведомства.Министр отметил, что в ряде субъектов РФ складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области, негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей."Александр Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения – в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС", - говорится в сообщении.Кроме того, Куренков потребовал своевременно информировать население о складывающейся обстановке и ее развитии, в том числе при помощи СМИ. Он заявил, что комиссии по оценке ущерба из-за паводка должны готовиться заранее и начать работу сразу же после ухода воды с территории. Отмечается, что в пострадавших от паводков регионах будут контролировать уровень цен на основные товары – предметы первой необходимости и стройматериалы, а также оперативно принимать меры "при спекулятивном росте цен".

россия

оренбургская область

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, оренбургская область, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)