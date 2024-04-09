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Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 09.04.2024
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20:04 09.04.2024
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Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка
Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 09.04.2024
Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка
Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:04
2024-04-09T20:04
общество
россия
оренбургская область
тюменская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, а также обеспечить работу систем оповещения, сообщили в пресс-службе ведомства.Министр отметил, что в ряде субъектов РФ складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области, негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей."Александр Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения – в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС", - говорится в сообщении.Кроме того, Куренков потребовал своевременно информировать население о складывающейся обстановке и ее развитии, в том числе при помощи СМИ. Он заявил, что комиссии по оценке ущерба из-за паводка должны готовиться заранее и начать работу сразу же после ухода воды с территории. Отмечается, что в пострадавших от паводков регионах будут контролировать уровень цен на основные товары – предметы первой необходимости и стройматериалы, а также оперативно принимать меры "при спекулятивном росте цен".
россия
оренбургская область
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общество, россия, оренбургская область, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Оренбургская область, Тюменская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка

Куренков: оценку ущерба от паводка в регионах надо начать сразу после ухода воды

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, а также обеспечить работу систем оповещения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что в ряде субъектов РФ складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области, негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей.
«
"Александр Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения – в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС", - говорится в сообщении.
Кроме того, Куренков потребовал своевременно информировать население о складывающейся обстановке и ее развитии, в том числе при помощи СМИ. Он заявил, что комиссии по оценке ущерба из-за паводка должны готовиться заранее и начать работу сразу же после ухода воды с территории. Отмечается, что в пострадавших от паводков регионах будут контролировать уровень цен на основные товары – предметы первой необходимости и стройматериалы, а также оперативно принимать меры "при спекулятивном росте цен".
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
 
ОбществоРоссияОренбургская областьТюменская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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