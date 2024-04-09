Куренков призвал заранее готовить комиссии по оценке ущерба от паводка
Куренков: оценку ущерба от паводка в регионах надо начать сразу после ухода воды
© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, а также обеспечить работу систем оповещения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что в ряде субъектов РФ складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области, негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей.
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"Александр Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения – в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС", - говорится в сообщении.
Кроме того, Куренков потребовал своевременно информировать население о складывающейся обстановке и ее развитии, в том числе при помощи СМИ. Он заявил, что комиссии по оценке ущерба из-за паводка должны готовиться заранее и начать работу сразу же после ухода воды с территории. Отмечается, что в пострадавших от паводков регионах будут контролировать уровень цен на основные товары – предметы первой необходимости и стройматериалы, а также оперативно принимать меры "при спекулятивном росте цен".
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