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Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
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15:42 09.04.2024 (обновлено: 15:57 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ural-1938862662.html
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:42
2024-04-09T15:57
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города.Согласно таблице, за последние четыре часа уровень воды в реке Урал снизился на шесть сантиметров, по сантиметру каждые два часа с 13.00 (11.00).На 17.00 (15.00 мск) уровень водоема составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска составляет 700 сантиметров.
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Пик паводка в Орске прошел
Пик паводка в Орске прошел, уровень воды в реке Урал постепенно начал спадать, можно ожидать, что скоро вода начнет убывать, сообщил мэр. Кадры корреспондента РИА Новости из города.
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орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске за последние два часа снизился до 914 сантиметров

Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города.
Согласно таблице, за последние четыре часа уровень воды в реке Урал снизился на шесть сантиметров, по сантиметру каждые два часа с 13.00 (11.00).
На 17.00 (15.00 мск) уровень водоема составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска составляет 700 сантиметров.
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