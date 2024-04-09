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Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:42

2024-04-09T15:42

2024-04-09T15:57

орск

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города.Согласно таблице, за последние четыре часа уровень воды в реке Урал снизился на шесть сантиметров, по сантиметру каждые два часа с 13.00 (11.00).На 17.00 (15.00 мск) уровень водоема составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска составляет 700 сантиметров.

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Пик паводка в Орске прошел Пик паводка в Орске прошел, уровень воды в реке Урал постепенно начал спадать, можно ожидать, что скоро вода начнет убывать, сообщил мэр. Кадры корреспондента РИА Новости из города. 2024-04-09T15:42 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024