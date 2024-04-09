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Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:42
2024-04-09T15:42
2024-04-09T15:57
орск
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске последние два часа снижался по одному сантиметру, следует из таблицы, опубликованной в Telegram-канале мэрии города.Согласно таблице, за последние четыре часа уровень воды в реке Урал снизился на шесть сантиметров, по сантиметру каждые два часа с 13.00 (11.00).На 17.00 (15.00 мск) уровень водоема составляет 914 сантиметров. При этом критический уровень воды в Урале у Орска составляет 700 сантиметров.
орск
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7 495 645-6601
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Пик паводка в Орске прошел
Пик паводка в Орске прошел, уровень воды в реке Урал постепенно начал спадать, можно ожидать, что скоро вода начнет убывать, сообщил мэр. Кадры корреспондента РИА Новости из города.
2024-04-09T15:42
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 914 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске за последние два часа снизился до 914 сантиметров