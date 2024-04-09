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На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 09.04.2024 (обновлено: 17:29 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938898438.html
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.04.2024
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России
На Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:25
2024-04-09T17:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. На Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", - сообщил он журналистам.По словам главы российской дипломатической миссии, рядовые американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны"."В США накопился ворох острых социально-экономических проблем. Для многих политиков и простых американцев - это главное", - добавил он.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Анатолий Антонов, США
На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России

Посол в США Антонов: на Западе растет усталость от финансирования Украины

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. На Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", - сообщил он журналистам.
По словам главы российской дипломатической миссии, рядовые американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны".
"В США накопился ворох острых социально-экономических проблем. Для многих политиков и простых американцев - это главное", - добавил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
НАТО готовится принять Украину по частям
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреАнатолий АнтоновСША
 
 
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