https://ria.ru/20240409/ukraina-1938898438.html

На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России

На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.04.2024

На Западе растет усталость от финансирования Украины, заявил посол России

На Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:25

2024-04-09T17:25

2024-04-09T17:29

специальная военная операция на украине

украина

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в мире

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. На Западе растет усталость населения от бремени финансирования Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины", - сообщил он журналистам.По словам главы российской дипломатической миссии, рядовые американцы не понимают, почему они "должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны"."В США накопился ворох острых социально-экономических проблем. Для многих политиков и простых американцев - это главное", - добавил он.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, анатолий антонов, сша