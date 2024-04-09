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Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации - РИА Новости, 09.04.2024
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15:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938860078.html
Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации
Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации - РИА Новости, 09.04.2024
Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации
Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:32
2024-04-09T15:32
россия
украина
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Активное продвижение в медийной сфере стереотипов, поведенческих моделей, идеологий, мировоззренческих установок современного Запада ведет к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ. "Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", - констатировал он.
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россия, украина, николай патрушев, безопасность
Россия, Украина, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации

Патрушев: Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Активное продвижение в медийной сфере стереотипов, поведенческих моделей, идеологий, мировоззренческих установок современного Запада ведет к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.
"Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", - констатировал он.
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РоссияУкраинаНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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