https://ria.ru/20240409/ukraina-1938860078.html

Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации

Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации - РИА Новости, 09.04.2024

Патрушев назвал Украину ярчайшим примером цивилизационной деградации

Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:32

2024-04-09T15:32

2024-04-09T15:32

россия

украина

николай патрушев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Активное продвижение в медийной сфере стереотипов, поведенческих моделей, идеологий, мировоззренческих установок современного Запада ведет к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ. "Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", - констатировал он.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897753808.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, николай патрушев, безопасность