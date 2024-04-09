https://ria.ru/20240409/ukraina-1938813532.html
Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы
Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы - РИА Новости, 09.04.2024
Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы
Страны ЕС поставят электрогенераторы Украине на фоне ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:12
2024-04-09T13:12
2024-04-09T13:29
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Страны ЕС поставят электрогенераторы Украине на фоне ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари."Энергоснабжению Украины был нанесен значительный ущерб. Для ответа на этот кризис ЕС в срочном порядке мобилизовал помощь, которая уже находится в пути на Украину", - сообщил он.По словам представителя ЕК, в частности, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предложили 157 электрогенераторов различной мощности через европейский механизм гражданской обороны. "В том числе, ЕС предоставит десять генераторов повышенной мощности, способных обеспечивать потребность в электроэнергии таких объектов как больницы", - указал также он.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы
ЕК пообещала поставить Украине электрогенераторы из-за ударов по инфраструктуре