https://ria.ru/20240409/ukraina-1938813532.html

Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы

Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы - РИА Новости, 09.04.2024

Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы

Страны ЕС поставят электрогенераторы Украине на фоне ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:12

2024-04-09T13:12

2024-04-09T13:29

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Страны ЕС поставят электрогенераторы Украине на фоне ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари."Энергоснабжению Украины был нанесен значительный ущерб. Для ответа на этот кризис ЕС в срочном порядке мобилизовал помощь, которая уже находится в пути на Украину", - сообщил он.По словам представителя ЕК, в частности, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предложили 157 электрогенераторов различной мощности через европейский механизм гражданской обороны. "В том числе, ЕС предоставит десять генераторов повышенной мощности, способных обеспечивать потребность в электроэнергии таких объектов как больницы", - указал также он.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз