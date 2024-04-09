Рейтинг@Mail.ru
Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938798401.html
Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт
Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт - РИА Новости, 09.04.2024
Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт
Потеря территорий может принести выгоду Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в статье для... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:20
2024-04-09T12:20
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Потеря территорий может принести выгоду Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в статье для издания Responsible Statecraft. По его мнению, в возможное соглашение о прекращении огня можно включить официальное юридическое признание за Россией Крыма и новых регионов. Мюллер также считает вероятным формальное признание присоединения к РФ Крыма и рассмотрение статуса ее новых регионов в ходе переговоров. Другим вариантом развития событий, отмечает эксперт, является рассмотрение статуса Крыма и новых регионов РФ на переговорах. "Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами", - пишет Мюллер. По его словам, Крым и Донбасс были "бременем для Киева" до того, как перешли под контроль России. Эксперт утверждает, что Крым теперь не привлекает состоятельных европейских туристов, а новые регионы нужно восстанавливать. "Во-вторых, продолжительное прекращение огня даст большей части Украины шанс (и стимул) заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации, которые на данный момент препятствуют ее усилиям присоединиться к Западу", - подчеркивает Мюллер. Эксперт полагает, что Украина для содействия переговорам также может отказаться от "бездумных" законов против русского языка. Помимо этого он считает возможным отмену ряда антироссийских санкций. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231128/tsel-1912492836.html
https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, оон
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, ООН
Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт

Американский эксперт Мюллер: потеря территорий может принести выгоду Украине

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Потеря территорий может принести выгоду Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в статье для издания Responsible Statecraft.
По его мнению, в возможное соглашение о прекращении огня можно включить официальное юридическое признание за Россией Крыма и новых регионов. Мюллер также считает вероятным формальное признание присоединения к РФ Крыма и рассмотрение статуса ее новых регионов в ходе переговоров. Другим вариантом развития событий, отмечает эксперт, является рассмотрение статуса Крыма и новых регионов РФ на переговорах.
Мединский: у России никогда не было цели завоевывать Украину - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Мединский рассказал о требованиях Москвы на переговорах с Киевом
28 ноября 2023, 20:32
"Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами", - пишет Мюллер.
По его словам, Крым и Донбасс были "бременем для Киева" до того, как перешли под контроль России. Эксперт утверждает, что Крым теперь не привлекает состоятельных европейских туристов, а новые регионы нужно восстанавливать. "Во-вторых, продолжительное прекращение огня даст большей части Украины шанс (и стимул) заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации, которые на данный момент препятствуют ее усилиям присоединиться к Западу", - подчеркивает Мюллер. Эксперт полагает, что Украина для содействия переговорам также может отказаться от "бездумных" законов против русского языка. Помимо этого он считает возможным отмену ряда антироссийских санкций.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Шредер назвал Крым частью истории России
21 октября 2023, 18:25
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала