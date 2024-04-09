https://ria.ru/20240409/ukraina-1938798401.html

Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт

Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт - РИА Новости, 09.04.2024

Потеря территорий выгодна Украине, считает американский эксперт

Потеря территорий может принести выгоду Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в статье для... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:20

2024-04-09T12:20

2024-04-09T12:20

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

оон

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Потеря территорий может принести выгоду Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в статье для издания Responsible Statecraft. По его мнению, в возможное соглашение о прекращении огня можно включить официальное юридическое признание за Россией Крыма и новых регионов. Мюллер также считает вероятным формальное признание присоединения к РФ Крыма и рассмотрение статуса ее новых регионов в ходе переговоров. Другим вариантом развития событий, отмечает эксперт, является рассмотрение статуса Крыма и новых регионов РФ на переговорах. "Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами", - пишет Мюллер. По его словам, Крым и Донбасс были "бременем для Киева" до того, как перешли под контроль России. Эксперт утверждает, что Крым теперь не привлекает состоятельных европейских туристов, а новые регионы нужно восстанавливать. "Во-вторых, продолжительное прекращение огня даст большей части Украины шанс (и стимул) заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации, которые на данный момент препятствуют ее усилиям присоединиться к Западу", - подчеркивает Мюллер. Эксперт полагает, что Украина для содействия переговорам также может отказаться от "бездумных" законов против русского языка. Помимо этого он считает возможным отмену ряда антироссийских санкций. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231128/tsel-1912492836.html

https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, оон