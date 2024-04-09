https://ria.ru/20240409/ukraina-1938762349.html
ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области
ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области
Вооруженные силы России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив, предварительно, установку РСЗО и склад боеприпасов,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:59
2024-04-09T09:59
2024-04-09T09:59
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив, предварительно, установку РСЗО и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости во вторник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", - сказал собеседник агентства. В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией - местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор. Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами. Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сумская область, сергей лебедев, безопасность
Россия, Украина, Сумская область, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области
ВС России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив, предварительно, установку РСЗО и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости во вторник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", - сказал собеседник агентства.
В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией - местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор.
Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами.
Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".