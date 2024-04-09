https://ria.ru/20240409/ukraina-1938762349.html

ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области

ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области - РИА Новости, 09.04.2024

ВС России ударили по украинскому штабу в Сумской области

Вооруженные силы России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив, предварительно, установку РСЗО и склад боеприпасов,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:59

2024-04-09T09:59

2024-04-09T09:59

россия

украина

сумская область

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив, предварительно, установку РСЗО и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости во вторник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", - сказал собеседник агентства. В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией - местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор. Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами. Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сумская область, сергей лебедев, безопасность