https://ria.ru/20240409/ukraina-1938730670.html

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2024

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол в США Анатолий... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T01:17

2024-04-09T01:17

2024-04-09T01:32

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол в США Анатолий Антонов."Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова.По его словам, "в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе". Высокопоставленный дипломат отметил, что США не учитывают позицию РФ, "несмотря на конкретные предложения российской стороны по гарантиям безопасности, направленные в западные столицы в декабре 2021 года"."Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе лишь подтверждает: единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя", — добавил Антонов.Постпред США при НАТО Джулианн Смит в понедельник на конференции в Вашингтоне по случаю 75-летия альянса заявила, что членство Украины в военном блоке возможно после завершения текущего конфликта при согласии других участников НАТО.

https://ria.ru/20240405/nato-1938155273.html

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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