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Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2024
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01:17 09.04.2024 (обновлено: 01:32 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938730670.html
Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов
Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2024
Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов
Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол в США Анатолий... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T01:17
2024-04-09T01:32
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол в США Анатолий Антонов."Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова.По его словам, "в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе". Высокопоставленный дипломат отметил, что США не учитывают позицию РФ, "несмотря на конкретные предложения российской стороны по гарантиям безопасности, направленные в западные столицы в декабре 2021 года"."Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе лишь подтверждает: единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя", — добавил Антонов.Постпред США при НАТО Джулианн Смит в понедельник на конференции в Вашингтоне по случаю 75-летия альянса заявила, что членство Украины в военном блоке возможно после завершения текущего конфликта при согласии других участников НАТО.
https://ria.ru/20240405/nato-1938155273.html
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в мире, украина, россия, москва, нато, анатолий антонов, киев
В мире, Украина, Россия, Москва, НАТО, Анатолий Антонов, Киев
Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, заявил Антонов

Антонов: Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол в США Анатолий Антонов.
"Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова.
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По его словам, "в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе". Высокопоставленный дипломат отметил, что США не учитывают позицию РФ, "несмотря на конкретные предложения российской стороны по гарантиям безопасности, направленные в западные столицы в декабре 2021 года".
"Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе лишь подтверждает: единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя", — добавил Антонов.
Постпред США при НАТО Джулианн Смит в понедельник на конференции в Вашингтоне по случаю 75-летия альянса заявила, что членство Украины в военном блоке возможно после завершения текущего конфликта при согласии других участников НАТО.
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