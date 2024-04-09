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На Украине задержали уклониста, пытавшегося бежать в Румынию через Карпаты - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/uklonist-1938861917.html
На Украине задержали уклониста, пытавшегося бежать в Румынию через Карпаты
На Украине задержали уклониста, пытавшегося бежать в Румынию через Карпаты - РИА Новости, 09.04.2024
На Украине задержали уклониста, пытавшегося бежать в Румынию через Карпаты
Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании мужчины, который пытался бежать в Румынию через Карпаты, однако заблудился и в течение шести дней... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:39
2024-04-09T15:39
в мире
украина
румыния
карпаты
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании мужчины, который пытался бежать в Румынию через Карпаты, однако заблудился и в течение шести дней прошел по горам 70 километров. "Нарушителя, который по дороге в Румынию заблудился в Карпатах, спасли пограничники. Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Как он говорит, не ожидал, что путешествие может стать столь тяжелым и опасным. Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там вообще не редкость. Рассказал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков. В конце концов "горе-турист" несколько раз терял ориентировку, так что прошел в горах около 70 километров, промок и замерз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Уточняется, что в отношении мужчины составлен админпротокол. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
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в мире, украина, румыния, карпаты, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Румыния, Карпаты, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине задержали уклониста, пытавшегося бежать в Румынию через Карпаты

На Украине задержали уклониста, шесть дней блуждавшего по Карпатам

© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании мужчины, который пытался бежать в Румынию через Карпаты, однако заблудился и в течение шести дней прошел по горам 70 километров.
«
"Нарушителя, который по дороге в Румынию заблудился в Карпатах, спасли пограничники. Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Как он говорит, не ожидал, что путешествие может стать столь тяжелым и опасным. Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там вообще не редкость. Рассказал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков. В конце концов "горе-турист" несколько раз терял ориентировку, так что прошел в горах около 70 километров, промок и замерз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
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Уточняется, что в отношении мужчины составлен админпротокол.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияКарпатыВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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