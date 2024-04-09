Рейтинг@Mail.ru
Аналитик предложил России и Турции возможное решение проблем с переводами - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938743389.html
Аналитик предложил России и Турции возможное решение проблем с переводами
Аналитик предложил России и Турции возможное решение проблем с переводами - РИА Новости, 09.04.2024
Аналитик предложил России и Турции возможное решение проблем с переводами
Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:19
2024-04-09T07:19
россия
турция
северный кипр
алексей ерхов
владимир путин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться платежная система "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. Источник в банковском секторе заявлял РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона. "На самом деле есть еще один вариант решения платежной проблемы между Турцией и Россией. Как известно, Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две "частично" признанные страны. Ни одна из них не имеет представительства в ООН, и западный мир налагает долгие годы эмбарго на эти страны. Платежи можно производить через платежную систему "Мир" в "местном" банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра", - заявил собеседник агентства. По его словам, этим двум странам, которые уже много лет находятся под тяжелыми экономическими санкциями, не грозят банковские эмбарго. "Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций", - отметил он. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938484964.html
https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html
россия
турция
северный кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, северный кипр, алексей ерхов, владимир путин, оон, в мире
Россия, Турция, Северный Кипр, Алексей Ерхов, Владимир Путин, ООН, В мире
Аналитик предложил России и Турции возможное решение проблем с переводами

Аналитик: решить банковскую проблему России и Турции можно через Северный Кипр

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться платежная система "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. Источник в банковском секторе заявлял РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Схема США и Турции не решила проблему переводов из России, заявил источник
Вчера, 07:07
"На самом деле есть еще один вариант решения платежной проблемы между Турцией и Россией. Как известно, Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две "частично" признанные страны. Ни одна из них не имеет представительства в ООН, и западный мир налагает долгие годы эмбарго на эти страны. Платежи можно производить через платежную систему "Мир" в "местном" банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра", - заявил собеседник агентства.
По его словам, этим двум странам, которые уже много лет находятся под тяжелыми экономическими санкциями, не грозят банковские эмбарго.
"Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций", - отметил он.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
14 февраля, 07:03
 
РоссияТурцияСеверный КипрАлексей ЕрховВладимир ПутинООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала