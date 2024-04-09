Аналитик предложил России и Турции возможное решение проблем с переводами
Аналитик: решить банковскую проблему России и Турции можно через Северный Кипр
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться платежная система "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. Источник в банковском секторе заявлял РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.
"На самом деле есть еще один вариант решения платежной проблемы между Турцией и Россией. Как известно, Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две "частично" признанные страны. Ни одна из них не имеет представительства в ООН, и западный мир налагает долгие годы эмбарго на эти страны. Платежи можно производить через платежную систему "Мир" в "местном" банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра", - заявил собеседник агентства.
По его словам, этим двум странам, которые уже много лет находятся под тяжелыми экономическими санкциями, не грозят банковские эмбарго.
"Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций", - отметил он.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.