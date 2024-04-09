https://ria.ru/20240409/tuman-1938941188.html
После дождя Москву накрыл туман
После дождя Москву накрыл туман - РИА Новости, 09.04.2024
После дождя Москву накрыл туман
Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:15
2024-04-09T20:15
2024-04-09T20:18
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михаил леус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и до плюс 20 ожидается в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы. Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили агентству, что в период с вечера до утра среды в Москве спасатели предупреждают о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938888785.html
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москва, россия, михаил леус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Михаил Леус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После дождя Москву накрыл туман
Туман накрыл Москву после дождя во вторник