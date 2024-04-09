Рейтинг@Mail.ru
После дождя Москву накрыл туман - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 09.04.2024 (обновлено: 20:18 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/tuman-1938941188.html
После дождя Москву накрыл туман
После дождя Москву накрыл туман - РИА Новости, 09.04.2024
После дождя Москву накрыл туман
Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:15
2024-04-09T20:18
москва
россия
михаил леус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904608933_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_fda419422e2c1f0acfae4cecc519c7d7.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и до плюс 20 ожидается в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы. Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили агентству, что в период с вечера до утра среды в Москве спасатели предупреждают о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938888785.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904608933_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f78d2ef28330c131cde2f7e7a9632e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, михаил леус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Михаил Леус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После дождя Москву накрыл туман

Туман накрыл Москву после дождя во вторник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Туман в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и до плюс 20 ожидается в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы.
Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили агентству, что в период с вечера до утра среды в Москве спасатели предупреждают о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Вчера, 16:49
 
МоскваРоссияМихаил ЛеусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала