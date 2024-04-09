https://ria.ru/20240409/tuman-1938941188.html

После дождя Москву накрыл туман

После дождя Москву накрыл туман - РИА Новости, 09.04.2024

После дождя Москву накрыл туман

Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:15

2024-04-09T20:15

2024-04-09T20:18

москва

россия

михаил леус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904608933_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_fda419422e2c1f0acfae4cecc519c7d7.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Туман накрыл Москву после дождя вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и до плюс 20 ожидается в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы. Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили агентству, что в период с вечера до утра среды в Москве спасатели предупреждают о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20240409/opasnost-1938888785.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, михаил леус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)