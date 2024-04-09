Маск назвал нежелание США завершить конфликт на Украине реальной проблемой
Маск назвал отсутствие у США конечной цели в конфликте на Украине проблемой
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал реальной проблемой то, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а преследуют идею "вечной войны".
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"Это реальная проблема - то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию пользователя о выступлении лидера демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чака Шумера по вопросу помощи Украине.
Пользователь прокомментировал выступление Шумера, в котором тот заявил, что США из-за задержек помощи в конгрессе "парализованы" от дальнейших действий по Украине, и добавил, что политик при этом не смог объяснить, как выглядит путь к предполагаемой "победе" Киева.
Палата представителей и сенат США вернулись к работе на этой неделе после очередного перерыва, в планах у конгресса, как ожидается, обсуждение помощи Украине, продолжение процедуры импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, запрет на работу социальной сети TikTok и другие инициативы.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
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