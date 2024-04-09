https://ria.ru/20240409/tsel-1938872369.html

Маск назвал нежелание США завершить конфликт на Украине реальной проблемой

Маск назвал нежелание США завершить конфликт на Украине реальной проблемой - РИА Новости, 09.04.2024

Маск назвал нежелание США завершить конфликт на Украине реальной проблемой

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал реальной проблемой то, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:10

2024-04-09T16:10

2024-04-09T16:33

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал реальной проблемой то, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а преследуют идею "вечной войны". "Это реальная проблема - то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию пользователя о выступлении лидера демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чака Шумера по вопросу помощи Украине. Пользователь прокомментировал выступление Шумера, в котором тот заявил, что США из-за задержек помощи в конгрессе "парализованы" от дальнейших действий по Украине, и добавил, что политик при этом не смог объяснить, как выглядит путь к предполагаемой "победе" Киева. Палата представителей и сенат США вернулись к работе на этой неделе после очередного перерыва, в планах у конгресса, как ожидается, обсуждение помощи Украине, продолжение процедуры импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, запрет на работу социальной сети TikTok и другие инициативы. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.

https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

https://ria.ru/20231102/mask-1906838429.html

украина

сша

киев

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в мире, технологии, украина, сша, киев, илон маск, чак шумер, tiktok