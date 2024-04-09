https://ria.ru/20240409/tsel-1938863681.html

Нетаньяху уверен, что никто не сможет помешать Израилю достичь целей

Нетаньяху уверен, что никто не сможет помешать Израилю достичь целей - РИА Новости, 09.04.2024

Нетаньяху уверен, что никто не сможет помешать Израилю достичь целей

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник выразил уверенность, что никто в мире не сможет помешать Израилю достигнуть всех целей войны в секторе Газа,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:48

2024-04-09T15:48

2024-04-09T15:48

в мире

израиль

рафах (провинция)

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник выразил уверенность, что никто в мире не сможет помешать Израилю достигнуть всех целей войны в секторе Газа, включая ликвидацию оставшихся в Рафахе батальонов радикального палестинского движения ХАМАС. "Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС, в том числе в Рафахе. В мире нет силы, которая нас остановит. Есть много сил, пытающихся это сделать, но это не поможет ... У нас три цели - вернуть заложников, ликвидировать ХАМАС ... и добиться того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля", - заявил премьер в ходе визита на военную базу в Тель а-Шомер. Нетаньяху заявил о наличии и четвертой цели, которая заключается в победе над "осью зла" во главе с Ираном. "Когда мы победим ... это будет не просто победой над ХАМАС, это станет победой над осью. Все на Ближнем Востоке, да и за его пределами сидят на трибунах и наблюдают, кто победит на этом поле боя - Израиль или Иран и его филиалы. Вы уже знаете, кто победит", - заявил премьер, выступая перед новобранцами. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.

https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240408/gaza-1938472439.html

израиль

рафах (провинция)

иран

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в мире, израиль, рафах (провинция), иран, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году