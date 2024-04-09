Нетаньяху уверен, что никто не сможет помешать Израилю достичь целей
Нетаньяху: никто в мире не сможет помешать Израилю достичь целей войны в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник выразил уверенность, что никто в мире не сможет помешать Израилю достигнуть всех целей войны в секторе Газа, включая ликвидацию оставшихся в Рафахе батальонов радикального палестинского движения ХАМАС.
«
"Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС, в том числе в Рафахе. В мире нет силы, которая нас остановит. Есть много сил, пытающихся это сделать, но это не поможет ... У нас три цели - вернуть заложников, ликвидировать ХАМАС ... и добиться того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля", - заявил премьер в ходе визита на военную базу в Тель а-Шомер.
Нетаньяху заявил о наличии и четвертой цели, которая заключается в победе над "осью зла" во главе с Ираном.
«
"Когда мы победим ... это будет не просто победой над ХАМАС, это станет победой над осью. Все на Ближнем Востоке, да и за его пределами сидят на трибунах и наблюдают, кто победит на этом поле боя - Израиль или Иран и его филиалы. Вы уже знаете, кто победит", - заявил премьер, выступая перед новобранцами.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.