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СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости, 09.04.2024
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16:01 09.04.2024 (обновлено: 17:18 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости, 09.04.2024
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками из США и стран НАТО, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:01
2024-04-09T17:18
россия
сша
следственный комитет россии (ск рф)
нато
происшествия
александр бортников
красногорск
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками из США и стран НАТО, сообщили в Telegram-канале ведомства.&quot;В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России (&quot;Финансирование терроризма&quot;)&quot;, — говорится в заявлении.По данным следствия, деньги для совершения терактов в России и за ее пределами поступали через коммерческие организации, включая украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс". Целью этого было устранение видных политических и общественных деятелей, а также нанесение экономического ущерба.Сейчас сотрудники ведомства вместе с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов. Кроме того, они изучают причастность к этому представителей властей, общественных и коммерческих организаций западных стран. Также Следственный комитет отрабатывает связи исполнителей терактов с зарубежными кураторами, организаторами и спонсорами.
https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html
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Полный комментарий СК по поводу финансирования терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО
комментарий СК по поводу финансирования терроризма должностными лицами США и стран НАТО
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россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), нато, происшествия, александр бортников, красногорск
Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО, Происшествия, Александр Бортников, Красногорск
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

СК: деньги для совершения терактов в России поступали через компанию Burisma

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками из США и стран НАТО, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«

"В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России ("Финансирование терроризма")", — говорится в заявлении.

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По данным следствия, деньги для совершения терактов в России и за ее пределами поступали через коммерческие организации, включая украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс". Целью этого было устранение видных политических и общественных деятелей, а также нанесение экономического ущерба.
Сейчас сотрудники ведомства вместе с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов. Кроме того, они изучают причастность к этому представителей властей, общественных и коммерческих организаций западных стран. Также Следственный комитет отрабатывает связи исполнителей терактов с зарубежными кураторами, организаторами и спонсорами.
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