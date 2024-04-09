https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html

СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости, 09.04.2024

СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками из США и стран НАТО, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:01

2024-04-09T16:01

2024-04-09T17:18

россия

сша

следственный комитет россии (ск рф)

нато

происшествия

александр бортников

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками из США и стран НАТО, сообщили в Telegram-канале ведомства."В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России ("Финансирование терроризма")", — говорится в заявлении.По данным следствия, деньги для совершения терактов в России и за ее пределами поступали через коммерческие организации, включая украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс". Целью этого было устранение видных политических и общественных деятелей, а также нанесение экономического ущерба.Сейчас сотрудники ведомства вместе с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов. Кроме того, они изучают причастность к этому представителей властей, общественных и коммерческих организаций западных стран. Также Следственный комитет отрабатывает связи исполнителей терактов с зарубежными кураторами, организаторами и спонсорами.

https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полный комментарий СК по поводу финансирования терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО комментарий СК по поводу финансирования терроризма должностными лицами США и стран НАТО 2024-04-09T16:01 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), нато, происшествия, александр бортников, красногорск