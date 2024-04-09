https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938793985.html

С начала года в России предотвратили 27 терактов

С начала года в России предотвратили 27 терактов - РИА Новости, 09.04.2024

С начала года в России предотвратили 27 терактов

С начала года в России предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности, сообщили в информационном центре Национального... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:02

2024-04-09T12:02

2024-04-09T12:05

россия

москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов, задействованных для обеспечения СВО и снабжения новых субъектов РФ. "Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований", - говорится в сообщении."На заседании было подчеркнуто, что быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов, в связи с чем определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность