https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов

Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.04.2024

Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:24

2024-04-09T15:24

2024-04-09T17:46

теракт в "крокус сити холле"

душанбе

россия

красногорск

владимир путин

крокус сити холл

крокус

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Физические лица ... Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;... Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан; ... Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики", - говорится в перечне. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240408/terakt-1938488796.html

душанбе

россия

красногорск

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душанбе, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, крокус, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)