https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.04.2024
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:24
2024-04-09T15:24
2024-04-09T17:46
теракт в "крокус сити холле"
душанбе
россия
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
крокус
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937184957_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_94aa41e84e0940c0542359bf01d8e771.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Физические лица ... Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;... Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан; ... Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики", - говорится в перечне. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240408/terakt-1938488796.html
душанбе
россия
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937184957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e57a82def4da4e595a7cdcf91beed225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, крокус, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Душанбе, Россия, Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в перечень террористов