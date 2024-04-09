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Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:24 09.04.2024 (обновлено: 17:46 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.04.2024
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:24
2024-04-09T17:46
теракт в "крокус сити холле"
душанбе
россия
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
крокус
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Физические лица ... Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;... Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан; ... Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики", - говорится в перечне. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесен в список террористов и экстремистов
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душанбе
россия
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душанбе, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, крокус, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Душанбе, Россия, Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов

Еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в перечень террористов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЯкубджон Юсуфзода в Басманном суде
Якубджон Юсуфзода в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Якубджон Юсуфзода в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщается на сайте ведомства.
«
"Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Физические лица ... Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;... Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан; ... Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики", - говорится в перечне.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
8 апреля, 08:26
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ДушанбеРоссияКрасногорскВладимир ПутинКрокус Сити ХоллКрокусФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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