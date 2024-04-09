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Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья - РИА Новости, 09.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:37 09.04.2024 (обновлено: 14:38 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/terroristy-1938786570.html
Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья
Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья - РИА Новости, 09.04.2024
Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья
Украина совершает варварские преступления в РФ с участием членов террористического подполья, свидетельством чему теракт в "Крокус сити холле", говорится в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:37
2024-04-09T14:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
александр бортников
крокус сити холл
украина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина совершает варварские преступления в РФ с участием членов террористического подполья, свидетельством чему теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК Бортникова состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов, задействованных для обеспечения СВО и снабжения новых субъектов РФ."Открывая заседание, А.В. Бортников отметил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения", - говорится в сообщении.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Президент России Владимир Путин отмечал, что это не просто тщательно спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, александр бортников, крокус сити холл, украина
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Украина
Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья

Глава ФСБ Бортников заявил, что Украина совершает варварские преступления в РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ России Александр Бортников
Директор ФСБ России Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор ФСБ России Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина совершает варварские преступления в РФ с участием членов террористического подполья, свидетельством чему теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК Бортникова состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов, задействованных для обеспечения СВО и снабжения новых субъектов РФ.
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"Открывая заседание, А.В. Бортников отметил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что это не просто тщательно спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФБезопасностьАлександр БортниковКрокус Сити ХоллУкраина
 
 
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