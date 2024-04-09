https://ria.ru/20240409/terroristy-1938786570.html

Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья

Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья - РИА Новости, 09.04.2024

Бортников: Киев совершает преступления с участием террористов из подполья

Украина совершает варварские преступления в РФ с участием членов террористического подполья, свидетельством чему теракт в "Крокус сити холле", говорится в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:37

2024-04-09T11:37

2024-04-09T14:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

александр бортников

крокус сити холл

украина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина совершает варварские преступления в РФ с участием членов террористического подполья, свидетельством чему теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК Бортникова состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов, задействованных для обеспечения СВО и снабжения новых субъектов РФ."Открывая заседание, А.В. Бортников отметил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения", - говорится в сообщении.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Президент России Владимир Путин отмечал, что это не просто тщательно спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, александр бортников, крокус сити холл, украина