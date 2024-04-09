https://ria.ru/20240409/terakt-1938884474.html

Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов

Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов - РИА Новости, 09.04.2024

Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов

Теракт в "Крокус сити холле" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан, заявил зампред Духовного собрания мусульман России, муфтий Московской области Рушан... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:40

2024-04-09T16:40

2024-04-09T16:40

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

рушан аббясов

владимир путин

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан, заявил зампред Духовного собрания мусульман России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "К сожалению, последнее событие, которое омрачило месяц Рамадан, – это нечеловеческий теракт в "Крокус сити холл", когда люди – их даже людьми тяжело назвать – совершили данное злодеяние под прикрытием так называемого запрещенного в России ИГИЛ*. Мы как мусульманские деятели всегда подчеркивали, что никто этой организации не давал право называть себя исламской, потому что ислам изначально отвергает любое насилие, убийство, тем более террористический акт", - сказал Аббясов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, террористов нельзя назвать мусульманами, ведь "мусульмане даже слова плохого не могут сказать в месяц Рамадан, не говоря уже о том, чтобы убивать невинных людей, что с точки зрения Корана является тяжким грехом". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

https://ria.ru/20240408/terakt-1938612278.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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россия, московская область (подмосковье), красногорск, рушан аббясов, владимир путин, крокус сити холл, крокус