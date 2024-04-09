Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов
Муфтий Аббясов: теракт в "Крокусе" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан, заявил зампред Духовного собрания мусульман России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
«
"К сожалению, последнее событие, которое омрачило месяц Рамадан, – это нечеловеческий теракт в "Крокус сити холл", когда люди – их даже людьми тяжело назвать – совершили данное злодеяние под прикрытием так называемого запрещенного в России ИГИЛ*. Мы как мусульманские деятели всегда подчеркивали, что никто этой организации не давал право называть себя исламской, потому что ислам изначально отвергает любое насилие, убийство, тем более террористический акт", - сказал Аббясов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, террористов нельзя назвать мусульманами, ведь "мусульмане даже слова плохого не могут сказать в месяц Рамадан, не говоря уже о том, чтобы убивать невинных людей, что с точки зрения Корана является тяжким грехом".
Священный для мусульман месяц поста и молитвы Рамадан проходит в этом году с 11 марта по 9 апреля.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России