Рейтинг@Mail.ru
Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/terakt-1938884474.html
Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов
Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов - РИА Новости, 09.04.2024
Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов
Теракт в "Крокус сити холле" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан, заявил зампред Духовного собрания мусульман России, муфтий Московской области Рушан... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:40
2024-04-09T16:40
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
рушан аббясов
владимир путин
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_391:123:3028:1606_1920x0_80_0_0_e5d5c4e0ddd6b970804f8592e671751b.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан, заявил зампред Духовного собрания мусульман России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. &quot;К сожалению, последнее событие, которое омрачило месяц Рамадан, – это нечеловеческий теракт в &quot;Крокус сити холл&quot;, когда люди – их даже людьми тяжело назвать – совершили данное злодеяние под прикрытием так называемого запрещенного в России ИГИЛ*. Мы как мусульманские деятели всегда подчеркивали, что никто этой организации не давал право называть себя исламской, потому что ислам изначально отвергает любое насилие, убийство, тем более террористический акт&quot;, - сказал Аббясов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot;.По его словам, террористов нельзя назвать мусульманами, ведь "мусульмане даже слова плохого не могут сказать в месяц Рамадан, не говоря уже о том, чтобы убивать невинных людей, что с точки зрения Корана является тяжким грехом". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html
https://ria.ru/20240408/terakt-1938612278.html
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_552af97db704c1d8e1bc7e49d7e91bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), красногорск, рушан аббясов, владимир путин, крокус сити холл, крокус
Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Рушан Аббясов, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус
Теракт в "Крокусе" омрачил священный месяц Рамадан, заявил муфтий Аббясов

Муфтий Аббясов: теракт в "Крокусе" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" омрачил священный для мусульман месяц Рамадан, заявил зампред Духовного собрания мусульман России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
«

"К сожалению, последнее событие, которое омрачило месяц Рамадан, – это нечеловеческий теракт в "Крокус сити холл", когда люди – их даже людьми тяжело назвать – совершили данное злодеяние под прикрытием так называемого запрещенного в России ИГИЛ*. Мы как мусульманские деятели всегда подчеркивали, что никто этой организации не давал право называть себя исламской, потому что ислам изначально отвергает любое насилие, убийство, тем более террористический акт", - сказал Аббясов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Якубджон Юсуфзода в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Еще семерых фигурантов дела по "Крокусу" внесли в перечень террористов
Вчера, 15:24
По его словам, террористов нельзя назвать мусульманами, ведь "мусульмане даже слова плохого не могут сказать в месяц Рамадан, не говоря уже о том, чтобы убивать невинных людей, что с точки зрения Корана является тяжким грехом".

Священный для мусульман месяц поста и молитвы Рамадан проходит в этом году с 11 марта по 9 апреля.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной
8 апреля, 15:08
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскРушан АббясовВладимир ПутинКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала