https://ria.ru/20240409/terakt-1938834959.html

В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте

В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте - РИА Новости, 09.04.2024

В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте

Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:20

2024-04-09T14:20

2024-04-09T14:23

происшествия

тамбов

россия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных здания, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона."Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления - в приготовлении к террористическому акту", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что фигурант планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но ему это не удалось — мужчину задержали сотрудники УФСБ.

https://ria.ru/20240404/terrorizm-1937871471.html

тамбов

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тамбов, россия, тамбовская область