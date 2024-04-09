https://ria.ru/20240409/terakt-1938834959.html
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте - РИА Новости, 09.04.2024
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:23
происшествия
тамбов
россия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных здания, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона."Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления - в приготовлении к террористическому акту", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что фигурант планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но ему это не удалось — мужчину задержали сотрудники УФСБ.
https://ria.ru/20240404/terrorizm-1937871471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбов, россия, тамбовская область
Происшествия, Тамбов, Россия, Тамбовская область
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры, планировавшего взрывы