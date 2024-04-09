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В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте - РИА Новости, 09.04.2024
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14:20 09.04.2024 (обновлено: 14:23 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/terakt-1938834959.html
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте - РИА Новости, 09.04.2024
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:23
происшествия
тамбов
россия
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных здания, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона."Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления - в приготовлении к террористическому акту", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что фигурант планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но ему это не удалось — мужчину задержали сотрудники УФСБ.
https://ria.ru/20240404/terrorizm-1937871471.html
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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область
Происшествия, Тамбов, Россия, Тамбовская область
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте

В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры, планировавшего взрывы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных здания, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
"Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления - в приготовлении к террористическому акту", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что фигурант планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но ему это не удалось — мужчину задержали сотрудники УФСБ.
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Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
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