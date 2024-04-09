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Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии - РИА Новости, 09.04.2024
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22:24 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/taksist-1938956213.html
Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии
Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии - РИА Новости, 09.04.2024
Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии
Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:24
2024-04-09T22:24
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима… лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тысяч рублей и травмы инспектору. В итоге Кенжебаев был признан виновным в краже, совершенной в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти. По информации ведомства, в декабре 2023 года водитель такси Жусуп Кенжебаев обнаружил на заднем сидении автомобиля сумку, принадлежащую пассажиру. Таксист похитил сумку. Обнаружив пропажу, потерпевший договорился с Кенжебаевым о возврате за денежное вознаграждение, а также обратился в правоохранительные органы с заявлением. Кенжебаев прибыл на встречу, где к нему подошел полицейский и попросил покинуть салон автомобиля для разбирательства. Тогда злоумышленник привел автомобиль в движение, сбил его и скрылся с похищенным имуществом.
https://ria.ru/20240402/dtp-1937371033.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии

Таксист, похитивший имущество клиента и сбивший полицейского, получил 5 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима… лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тысяч рублей и травмы инспектору.
В итоге Кенжебаев был признан виновным в краже, совершенной в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти.
По информации ведомства, в декабре 2023 года водитель такси Жусуп Кенжебаев обнаружил на заднем сидении автомобиля сумку, принадлежащую пассажиру. Таксист похитил сумку. Обнаружив пропажу, потерпевший договорился с Кенжебаевым о возврате за денежное вознаграждение, а также обратился в правоохранительные органы с заявлением. Кенжебаев прибыл на встречу, где к нему подошел полицейский и попросил покинуть салон автомобиля для разбирательства. Тогда злоумышленник привел автомобиль в движение, сбил его и скрылся с похищенным имуществом.
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