https://ria.ru/20240409/taksist-1938956213.html

Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии

Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии - РИА Новости, 09.04.2024

Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии

Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:24

2024-04-09T22:24

2024-04-09T22:24

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима… лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тысяч рублей и травмы инспектору. В итоге Кенжебаев был признан виновным в краже, совершенной в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти. По информации ведомства, в декабре 2023 года водитель такси Жусуп Кенжебаев обнаружил на заднем сидении автомобиля сумку, принадлежащую пассажиру. Таксист похитил сумку. Обнаружив пропажу, потерпевший договорился с Кенжебаевым о возврате за денежное вознаграждение, а также обратился в правоохранительные органы с заявлением. Кенжебаев прибыл на встречу, где к нему подошел полицейский и попросил покинуть салон автомобиля для разбирательства. Тогда злоумышленник привел автомобиль в движение, сбил его и скрылся с похищенным имуществом.

https://ria.ru/20240402/dtp-1937371033.html

https://ria.ru/20231102/taksist-1906831125.html

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происшествия, авто, москва