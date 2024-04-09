Таксист, сбивший полицейского в Москве, получил пять лет колонии
Таксист, похитивший имущество клиента и сбивший полицейского, получил 5 лет
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
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"Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима… лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тысяч рублей и травмы инспектору.
В итоге Кенжебаев был признан виновным в краже, совершенной в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти.
По информации ведомства, в декабре 2023 года водитель такси Жусуп Кенжебаев обнаружил на заднем сидении автомобиля сумку, принадлежащую пассажиру. Таксист похитил сумку. Обнаружив пропажу, потерпевший договорился с Кенжебаевым о возврате за денежное вознаграждение, а также обратился в правоохранительные органы с заявлением. Кенжебаев прибыл на встречу, где к нему подошел полицейский и попросил покинуть салон автомобиля для разбирательства. Тогда злоумышленник привел автомобиль в движение, сбил его и скрылся с похищенным имуществом.
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