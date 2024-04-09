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Операторы работают над бесперебойной связью на трассах - РИА Новости, 09.04.2024
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04:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/svyaz-1938737342.html
Операторы работают над бесперебойной связью на трассах
Операторы работают над бесперебойной связью на трассах - РИА Новости, 09.04.2024
Операторы работают над бесперебойной связью на трассах
Российские операторы "большой четверки" рассказали РИА Новости, что работают над обеспечением бесперебойной связи на всех основных трассах, однако испытывают... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T04:32
2024-04-09T04:32
экономика
казань
россия
север
владимир путин
мтс
вымпелком
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские операторы "большой четверки" рассказали РИА Новости, что работают над обеспечением бесперебойной связи на всех основных трассах, однако испытывают сложности при выполнении работ и рассчитывают на поддержку государства. В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения бесперебойной связью на автодорогах, особенно на тех, что входят в состав международных транспортных коридоров. Источник на телеком-рынке объяснил РИА новости, что строительство на этих объектах осложняется тем, что порой на них нет возможности для подключения к электричеству или к интернету, а также размещения оборудования связи. "МТС последовательно инвестирует в развитие инфраструктуры связи на автомобильных дорогах федерального и региональной значения… Основными проблемами при решении этой задачи являются трудности с подключением к электросетям и с доступом к местам для размещения инфраструктуры связи в полосе отвода автодорог, а также затраты на организацию технологических съездов", - сообщили в компании. По словам оператора, участникам отрасли предстоит работа по обеспечению связью фрагментов дорог в малонаселенных и удаленных регионах Севера, Сибири, Дальнего Востока, но в отдельных локациях затраты на подведение электричества могут достигать нескольких сотен миллионов рублей, у отрасли нет ресурсов на такие расходы. "Из-за ограничений на строительство опор в полосе отвода операторы размещают их на удалении от дорог, что ухудшает покрытие. Мы рассчитываем на поддержку государства в этих вопросах", - добавили в МТС. В свою очередь "Вымпелком" сообщил, что принимает активное участие в выполнении программы по обеспечению покрытием федеральных автодорог сотовой связью, однако "при выполнении работ операторы сталкиваются с рядом трудностей, для преодоления которых требуется помощь государства". Так, оператор рассказал, что затрудняется в нормативно правовом определении порядка размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог, обеспечении энергоснабжения объектов связи вдали от населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог, а также организации подъездных путей к объектам связи вдоль федеральных дорог. При этом трассы М-12 (до Казани) и М-11 покрыты сетью LTE, и на данный момент проводятся работы по улучшению сети 4G на этих дорогах. Оператор Tele2 также испытывает трудности в обеспечении бесперебойной связи, но рассказал, что полностью покрыл сетью LTE новую скоростную трассу М-12 "Восток" до Казани, а башенная компания "Пилар" ведет строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль трассы М-4 и начала планировочные работы по возведению АМС в интересах всех операторов вдоль строящегося участка М-11 "Обход Твери". "В конце 2020 года мы покрыли 4G сетью трассу М-11, где установили порядка 100 базовых станций. А за 2021 и 2022 год оснастили LTE дополнительные 744 километра трассы от Москвы до Новороссийска (М-4 "Дон"). К настоящему моменту мы обеспечили покрытие трассы М-12 до Казани, и по мере продвижения стройки автодороги до Екатеринбурга также покрываем готовые участки стабильной связью и высокоскоростным интернетом", - поделились в "Мегафоне".
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экономика, казань, россия, север, владимир путин, мтс, вымпелком, мегафон
Экономика, Казань, Россия, Север, Владимир Путин, МТС, ВымпелКом, Мегафон
Операторы работают над бесперебойной связью на трассах

Операторы работают над связью на трассах и рассчитывают на господдержку

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские операторы "большой четверки" рассказали РИА Новости, что работают над обеспечением бесперебойной связи на всех основных трассах, однако испытывают сложности при выполнении работ и рассчитывают на поддержку государства.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения бесперебойной связью на автодорогах, особенно на тех, что входят в состав международных транспортных коридоров. Источник на телеком-рынке объяснил РИА новости, что строительство на этих объектах осложняется тем, что порой на них нет возможности для подключения к электричеству или к интернету, а также размещения оборудования связи.
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"МТС последовательно инвестирует в развитие инфраструктуры связи на автомобильных дорогах федерального и региональной значения… Основными проблемами при решении этой задачи являются трудности с подключением к электросетям и с доступом к местам для размещения инфраструктуры связи в полосе отвода автодорог, а также затраты на организацию технологических съездов", - сообщили в компании.
По словам оператора, участникам отрасли предстоит работа по обеспечению связью фрагментов дорог в малонаселенных и удаленных регионах Севера, Сибири, Дальнего Востока, но в отдельных локациях затраты на подведение электричества могут достигать нескольких сотен миллионов рублей, у отрасли нет ресурсов на такие расходы.
"Из-за ограничений на строительство опор в полосе отвода операторы размещают их на удалении от дорог, что ухудшает покрытие. Мы рассчитываем на поддержку государства в этих вопросах", - добавили в МТС.
В свою очередь "Вымпелком" сообщил, что принимает активное участие в выполнении программы по обеспечению покрытием федеральных автодорог сотовой связью, однако "при выполнении работ операторы сталкиваются с рядом трудностей, для преодоления которых требуется помощь государства".
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Так, оператор рассказал, что затрудняется в нормативно правовом определении порядка размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог, обеспечении энергоснабжения объектов связи вдали от населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог, а также организации подъездных путей к объектам связи вдоль федеральных дорог.
При этом трассы М-12 (до Казани) и М-11 покрыты сетью LTE, и на данный момент проводятся работы по улучшению сети 4G на этих дорогах.
Оператор Tele2 также испытывает трудности в обеспечении бесперебойной связи, но рассказал, что полностью покрыл сетью LTE новую скоростную трассу М-12 "Восток" до Казани, а башенная компания "Пилар" ведет строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль трассы М-4 и начала планировочные работы по возведению АМС в интересах всех операторов вдоль строящегося участка М-11 "Обход Твери".
"В конце 2020 года мы покрыли 4G сетью трассу М-11, где установили порядка 100 базовых станций. А за 2021 и 2022 год оснастили LTE дополнительные 744 километра трассы от Москвы до Новороссийска (М-4 "Дон"). К настоящему моменту мы обеспечили покрытие трассы М-12 до Казани, и по мере продвижения стройки автодороги до Екатеринбурга также покрываем готовые участки стабильной связью и высокоскоростным интернетом", - поделились в "Мегафоне".
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