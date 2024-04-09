Операторы работают над бесперебойной связью на трассах
Операторы работают над связью на трассах и рассчитывают на господдержку
Вышка мобильной связи. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские операторы "большой четверки" рассказали РИА Новости, что работают над обеспечением бесперебойной связи на всех основных трассах, однако испытывают сложности при выполнении работ и рассчитывают на поддержку государства.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения бесперебойной связью на автодорогах, особенно на тех, что входят в состав международных транспортных коридоров. Источник на телеком-рынке объяснил РИА новости, что строительство на этих объектах осложняется тем, что порой на них нет возможности для подключения к электричеству или к интернету, а также размещения оборудования связи.
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"МТС последовательно инвестирует в развитие инфраструктуры связи на автомобильных дорогах федерального и региональной значения… Основными проблемами при решении этой задачи являются трудности с подключением к электросетям и с доступом к местам для размещения инфраструктуры связи в полосе отвода автодорог, а также затраты на организацию технологических съездов", - сообщили в компании.
По словам оператора, участникам отрасли предстоит работа по обеспечению связью фрагментов дорог в малонаселенных и удаленных регионах Севера, Сибири, Дальнего Востока, но в отдельных локациях затраты на подведение электричества могут достигать нескольких сотен миллионов рублей, у отрасли нет ресурсов на такие расходы.
"Из-за ограничений на строительство опор в полосе отвода операторы размещают их на удалении от дорог, что ухудшает покрытие. Мы рассчитываем на поддержку государства в этих вопросах", - добавили в МТС.
В свою очередь "Вымпелком" сообщил, что принимает активное участие в выполнении программы по обеспечению покрытием федеральных автодорог сотовой связью, однако "при выполнении работ операторы сталкиваются с рядом трудностей, для преодоления которых требуется помощь государства".
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Так, оператор рассказал, что затрудняется в нормативно правовом определении порядка размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог, обеспечении энергоснабжения объектов связи вдали от населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог, а также организации подъездных путей к объектам связи вдоль федеральных дорог.
При этом трассы М-12 (до Казани) и М-11 покрыты сетью LTE, и на данный момент проводятся работы по улучшению сети 4G на этих дорогах.
Оператор Tele2 также испытывает трудности в обеспечении бесперебойной связи, но рассказал, что полностью покрыл сетью LTE новую скоростную трассу М-12 "Восток" до Казани, а башенная компания "Пилар" ведет строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль трассы М-4 и начала планировочные работы по возведению АМС в интересах всех операторов вдоль строящегося участка М-11 "Обход Твери".
"В конце 2020 года мы покрыли 4G сетью трассу М-11, где установили порядка 100 базовых станций. А за 2021 и 2022 год оснастили LTE дополнительные 744 километра трассы от Москвы до Новороссийска (М-4 "Дон"). К настоящему моменту мы обеспечили покрытие трассы М-12 до Казани, и по мере продвижения стройки автодороги до Екатеринбурга также покрываем готовые участки стабильной связью и высокоскоростным интернетом", - поделились в "Мегафоне".