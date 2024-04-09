https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html

Оскорбленный "голой вечеринкой" тюменец проиграл суд с "Мутабором"

Оскорбленный "голой вечеринкой" тюменец проиграл суд с "Мутабором" - РИА Новости, 09.04.2024

Оскорбленный "голой вечеринкой" тюменец проиграл суд с "Мутабором"

Лефортовский суд Москвы во вторник отклонил миллиардный иск православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева к клубу "Мутабору" и компании-организатору печально... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:31

2024-04-09T14:31

2024-04-09T14:31

происшествия

москва

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник отклонил миллиардный иск православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева к клубу "Мутабору" и компании-организатору печально известной "голой вечеринки", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск Рябцева Юрия Викторовича к ООО "Арт-центр" и ООО "Департамент-маркетинг" о взыскании компенсации морального вреда отклонить", - огласила решение судья. Компанию "Департамент-маркетинг", которая, по заявлению сторон, де-юре выступила организатором вечеринки Анастасии Ивлеевой, привлекли к числу ответчиков по просьбе инициатора иска. Рябцев уточнил РИА Новости, что "долю и степень виновности ответчиков предоставлял определить суду". Ранее в суде сообщили, что "по мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни". Судя по оглашенным в суде материалам, Рябцев – ревнитель христианской этики, "неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту православных ценностей". Сам Рябцев в судебном заседании пояснил, что вечеринка причинила ему нравственные страдания, в связи с чем он и пошел в суд, а выигранную сумму он намеревался пожертвовать на благотворительность. Представитель "Арт-центра" в суде выступала против удовлетворения требований истца: по ее словам, клуб не может быть "причинителем вреда истцу", более того, "Мутабор" не являлся организатором вечеринки. Комментариями "Девелопмента-маркетинга" РИА Новости не располагает. В беседе с РИА Новости Рябцев сообщал о готовности заключить мировое соглашение с клубом, при условии что руководство "Мутабора" сделает льготный вход на мероприятия для участников СВО. Активист также рассказал, что обратился с заявлением на участников вечеринки в ГУМВД Москвы: по его оценке, одним из элементов вечеринки в "Мутаборе" "была пропаганда нетрадиционных семейных ценностей", так что "к ответственности можно привлечь всех участников". О движении заявления по линии полиции РИА Новости информацией не располагает. Ранее по поводу "голой вечеринки" в суд был подан ряд исков с требованием компенсаций, однако ни одному из истцов успех не сопутствовал.

https://ria.ru/20240305/klub-1931325029.html

https://ria.ru/20240216/sud-1927756423.html

https://ria.ru/20240409/klub-1938826112.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, анастасия ивлеева