https://ria.ru/20240409/sud-1938826969.html

В Москве вынесли приговор директору школы, которая хотела убить соперницу

В Москве вынесли приговор директору школы, которая хотела убить соперницу - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве вынесли приговор директору школы, которая хотела убить соперницу

Присяжные признали виновными директора школы и ее бывших учеников в покушении на убийство женщины в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:53

2024-04-09T13:53

2024-04-09T13:54

происшествия

жилье

николай фролов

юлия иванова

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Присяжные признали виновными директора школы и ее бывших учеников в покушении на убийство женщины в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Василисы Масловой и ее двух соучастников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... На основании вердикта судом будет постановлен приговор", - сказала она. По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. В августе 2022 года Гагаринский суд Москвы на основании вердикта присяжных оправдал Маслову и Погарченко и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима Фролова за причинение тяжкого вреда здоровью. Впоследствии 2-й Кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор из-за нарушений - в том числе, ввиду ошибок в протоколе по отбору присяжных. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.

https://ria.ru/20240409/polsha-1938801166.html

https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html

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происшествия, жилье, николай фролов, юлия иванова