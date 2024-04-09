https://ria.ru/20240409/starovery-1938783832.html

Первый старовер из США переехал в Приморье

Первый старовер из США переехал в Приморье - РИА Новости, 09.04.2024

Первый старовер из США переехал в Приморье

Фаддей Анфилофьефф стал первым старовером из США, переехавшим жить в Приморский край, где он планирует заниматься разведением скота, сообщает правительство... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:30

2024-04-09T11:30

2024-04-09T11:30

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приморский край

орегон

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Фаддей Анфилофьефф стал первым старовером из США, переехавшим жить в Приморский край, где он планирует заниматься разведением скота, сообщает правительство региона. "Во вторник, 9 апреля, в Приморье прибыл старовер из Орегона Фаддей Анфилофьефф. Мужчина – фермер со стажем и планирует разводить скот в регионе. Ближе к зиме сюда должна перебраться также его семья – жена и три сына", - говорится в сообщении. По данным властей региона, это первый переехавший в Приморье старообрядец из США. Мужчина провёл в дороге почти 30 часов: Сиэтл, Портленд, Тайвань, Пекин, Владивосток. Старовер надеется, что языковой барьер быстро исчезнет. По его словам, работать с землей он привык и знает, что делать. "Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом – в 2019. Немного страшно, язык разный, надо всё выучить снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать", – приводятся слова Анфилофьеффа. Власти отмечают, что в Приморье живёт 51 семья переселенцев из Южной Америки. Планируется, что в 2024 году сюда переедут ещё десять семей. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках госпрограммы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идёт о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html

https://ria.ru/20240330/migranty-1936859621.html

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приморский край

орегон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, приморский край, орегон, общество