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Первый старовер из США переехал в Приморье - РИА Новости, 09.04.2024
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11:30 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/starovery-1938783832.html
Первый старовер из США переехал в Приморье
Первый старовер из США переехал в Приморье - РИА Новости, 09.04.2024
Первый старовер из США переехал в Приморье
Фаддей Анфилофьефф стал первым старовером из США, переехавшим жить в Приморский край, где он планирует заниматься разведением скота, сообщает правительство... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:30
2024-04-09T11:30
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приморский край
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общество
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Фаддей Анфилофьефф стал первым старовером из США, переехавшим жить в Приморский край, где он планирует заниматься разведением скота, сообщает правительство региона. "Во вторник, 9 апреля, в Приморье прибыл старовер из Орегона Фаддей Анфилофьефф. Мужчина – фермер со стажем и планирует разводить скот в регионе. Ближе к зиме сюда должна перебраться также его семья – жена и три сына", - говорится в сообщении. По данным властей региона, это первый переехавший в Приморье старообрядец из США. Мужчина провёл в дороге почти 30 часов: Сиэтл, Портленд, Тайвань, Пекин, Владивосток. Старовер надеется, что языковой барьер быстро исчезнет. По его словам, работать с землей он привык и знает, что делать. "Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом – в 2019. Немного страшно, язык разный, надо всё выучить снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать", – приводятся слова Анфилофьеффа. Власти отмечают, что в Приморье живёт 51 семья переселенцев из Южной Америки. Планируется, что в 2024 году сюда переедут ещё десять семей. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках госпрограммы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идёт о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html
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сша, приморский край, орегон, общество
США, Приморский край, Орегон, Общество
Первый старовер из США переехал в Приморье

Первый старовер из США Фаддей Анфилофьефф переехал в Приморье

© РИА Новости / Елена Тимошенко Староверы из Южной Америки в гостях у староверов Амурской области
Староверы из Южной Америки в гостях у староверов Амурской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Староверы из Южной Америки в гостях у староверов Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Фаддей Анфилофьефф стал первым старовером из США, переехавшим жить в Приморский край, где он планирует заниматься разведением скота, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 9 апреля, в Приморье прибыл старовер из Орегона Фаддей Анфилофьефф. Мужчина – фермер со стажем и планирует разводить скот в регионе. Ближе к зиме сюда должна перебраться также его семья – жена и три сына", - говорится в сообщении.
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По данным властей региона, это первый переехавший в Приморье старообрядец из США.
Мужчина провёл в дороге почти 30 часов: Сиэтл, Портленд, Тайвань, Пекин, Владивосток. Старовер надеется, что языковой барьер быстро исчезнет. По его словам, работать с землей он привык и знает, что делать.
"Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом – в 2019. Немного страшно, язык разный, надо всё выучить снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать", – приводятся слова Анфилофьеффа.
Власти отмечают, что в Приморье живёт 51 семья переселенцев из Южной Америки. Планируется, что в 2024 году сюда переедут ещё десять семей.
Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках госпрограммы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идёт о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
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СШАПриморский крайОрегонОбщество
 
 
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