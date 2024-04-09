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В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 09.04.2024 (обновлено: 21:01 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ssha-1938938322.html
В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет
В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет - РИА Новости, 09.04.2024
В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет
США с 2014 года потратили на нужды Киева уже 300 миллиардов долларов, утверждает американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама). РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:55
2024-04-09T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
сенат сша
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США с 2014 года потратили на нужды Киева уже 300 миллиардов долларов, утверждает американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама)."Насколько я понимаю... с 2014 года мы потратили 300 миллиардов долларов на Украине", - сказал Тубервилл в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США. Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, который также присутствовал на слушаниях, заявил, что сумма, озвученная сенатором, слишком большая. Маккорд отметил, что Киев получил от США 300 миллионов долларов в течение нескольких лет, еще до эскалации конфликта, и только за последние два года получил 40 миллиардов долларов. "Прямо сейчас мы (правительство США на покрытие текущих расходов - ред.) печатаем около 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту", - сказал сенатор.Тубервилл, тем не менее, не привел каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его расчеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Сенат США
В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет

Сенатор Тубервилл: США потратили на Украину 300 миллиардов долларов с 2014 года

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США с 2014 года потратили на нужды Киева уже 300 миллиардов долларов, утверждает американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама).
"Насколько я понимаю... с 2014 года мы потратили 300 миллиардов долларов на Украине", - сказал Тубервилл в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США.
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Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, который также присутствовал на слушаниях, заявил, что сумма, озвученная сенатором, слишком большая. Маккорд отметил, что Киев получил от США 300 миллионов долларов в течение нескольких лет, еще до эскалации конфликта, и только за последние два года получил 40 миллиардов долларов.
"Прямо сейчас мы (правительство США на покрытие текущих расходов - ред.) печатаем около 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту", - сказал сенатор.
Тубервилл, тем не менее, не привел каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его расчеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСенат США
 
 
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