https://ria.ru/20240409/ssha-1938938322.html

В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет

В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет - РИА Новости, 09.04.2024

В сенате США назвали сумму, потраченную на Украину за десять лет

США с 2014 года потратили на нужды Киева уже 300 миллиардов долларов, утверждает американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама). РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:55

2024-04-09T19:55

2024-04-09T21:01

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США с 2014 года потратили на нужды Киева уже 300 миллиардов долларов, утверждает американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама)."Насколько я понимаю... с 2014 года мы потратили 300 миллиардов долларов на Украине", - сказал Тубервилл в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США. Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, который также присутствовал на слушаниях, заявил, что сумма, озвученная сенатором, слишком большая. Маккорд отметил, что Киев получил от США 300 миллионов долларов в течение нескольких лет, еще до эскалации конфликта, и только за последние два года получил 40 миллиардов долларов. "Прямо сейчас мы (правительство США на покрытие текущих расходов - ред.) печатаем около 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту", - сказал сенатор.Тубервилл, тем не менее, не привел каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его расчеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, сенат сша