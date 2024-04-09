https://ria.ru/20240409/ssha-1938905105.html
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол - РИА Новости, 09.04.2024
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол
США ежедневно обвиняют Россию во всех прегрешениях без проверки фактов и предъявления доказательств, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:42
2024-04-09T17:42
2024-04-09T17:42
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США ежедневно обвиняют Россию во всех прегрешениях без проверки фактов и предъявления доказательств, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "В Америке и дня не проходит без того, чтобы обвинить нашу страну во всех прегрешениях. Без проверки фактов и предъявления доказательств", - сказал он журналистам. По словам Антонова, Россия продолжит "отстаивать правду", несмотря на звучащие в адрес Москвы обвинения. "Если истина разрушает удобные и выгодные для властей США стереотипы, это не наша проблема. Болезненная реакция Вашингтона на такую работу говорит лишь о ее эффективности", - резюмировал дипломат.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол
Посол Антонов: США ежедневно бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах