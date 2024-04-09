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США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол - РИА Новости, 09.04.2024
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17:42 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ssha-1938905105.html
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол - РИА Новости, 09.04.2024
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол
США ежедневно обвиняют Россию во всех прегрешениях без проверки фактов и предъявления доказательств, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:42
2024-04-09T17:42
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США ежедневно обвиняют Россию во всех прегрешениях без проверки фактов и предъявления доказательств, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "В Америке и дня не проходит без того, чтобы обвинить нашу страну во всех прегрешениях. Без проверки фактов и предъявления доказательств", - сказал он журналистам. По словам Антонова, Россия продолжит "отстаивать правду", несмотря на звучащие в адрес Москвы обвинения. "Если истина разрушает удобные и выгодные для властей США стереотипы, это не наша проблема. Болезненная реакция Вашингтона на такую работу говорит лишь о ее эффективности", - резюмировал дипломат.
https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
США бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах, заявил посол

Посол Антонов: США ежедневно бездоказательно обвиняют Россию во всех грехах

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США ежедневно обвиняют Россию во всех прегрешениях без проверки фактов и предъявления доказательств, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Америке и дня не проходит без того, чтобы обвинить нашу страну во всех прегрешениях. Без проверки фактов и предъявления доказательств", - сказал он журналистам.
По словам Антонова, Россия продолжит "отстаивать правду", несмотря на звучащие в адрес Москвы обвинения.
"Если истина разрушает удобные и выгодные для властей США стереотипы, это не наша проблема. Болезненная реакция Вашингтона на такую работу говорит лишь о ее эффективности", - резюмировал дипломат.
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