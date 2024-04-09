Человечество может ожидать сражения в космосе, заявили в США
Американский военачальник: мир через десятилетия могут ждать сражения в космосе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 9 апр – РИА Новости. Человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников, заявил во вторник глава Космического командования Вооруженных сил США Стивен Уайтинг.
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"Через несколько десятилетий ключевыми битвами могут стать не морские или воздушные сражения, но космические баталии, и мы должны направить определенную часть наших национальных ресурсов, чтобы гарантировать, что мы не отстаем в достижении космического превосходства", - сказал Уайтинг, выступая на ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.
При этом американский военачальник подчеркнул, что выступает решительно против расширения масштабов конфликтов между странами до космических масштабов. "Позвольте мне предельно четко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень", - указал Уайтинг.
Он добавил, что такое развитие событий нанесло бы ущерб интересам как самого Вашингтона, так и его союзников. В то же время, по словам американского военачальника, угроза столкновения в космосе между великими державами больше не носит гипотетический характер, как это было раньше.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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