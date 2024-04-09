https://ria.ru/20240409/srazheniya-1938946121.html

Человечество может ожидать сражения в космосе, заявили в США

Человечество может ожидать сражения в космосе, заявили в США - РИА Новости, 09.04.2024

Человечество может ожидать сражения в космосе, заявили в США

Человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:55

2024-04-09T20:55

2024-04-09T20:55

космос - риа наука

россия

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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 9 апр – РИА Новости. Человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников, заявил во вторник глава Космического командования Вооруженных сил США Стивен Уайтинг. "Через несколько десятилетий ключевыми битвами могут стать не морские или воздушные сражения, но космические баталии, и мы должны направить определенную часть наших национальных ресурсов, чтобы гарантировать, что мы не отстаем в достижении космического превосходства", - сказал Уайтинг, выступая на ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. При этом американский военачальник подчеркнул, что выступает решительно против расширения масштабов конфликтов между странами до космических масштабов. "Позвольте мне предельно четко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень", - указал Уайтинг. Он добавил, что такое развитие событий нанесло бы ущерб интересам как самого Вашингтона, так и его союзников. В то же время, по словам американского военачальника, угроза столкновения в космосе между великими державами больше не носит гипотетический характер, как это было раньше. "Угрозы, о которых мы говорили в течение многих лет, больше не являются просто теориями и вероятностями. Они развернуты на суше, и многие из них сейчас несут боевое дежурство в Китае и России. Они ставят под угрозу наш нынешний образ жизни и защиту нашей страны", - подчеркнул Уайтинг. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240126/kosmos-1923587977.html

https://ria.ru/20240229/kosmos-1930347248.html

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космос - риа наука, россия, сша, китай