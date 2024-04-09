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Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый - РИА Новости, 09.04.2024
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09:22 09.04.2024 (обновлено: 09:26 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938754071.html
Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый
Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый - РИА Новости, 09.04.2024
Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый
Вооруженные силы России удалили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:22
2024-04-09T09:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
львовская область
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России удалили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Очень серьезное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трех прилетов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители. После прилета на окраину туда с сиренами полетели скорые и пожарные машины", - сказал собеседник агентства.Подпольщик отметил, что об ударе по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц. "В больнице аншлаг – утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", - сказал Лебедев.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, львовская область, сергей лебедев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Львовская область, Сергей Лебедев, Россия
Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый

Подполье: ВС России ударили, возможно, по расположению ВСУ в городе Стрый

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России удалили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Очень серьезное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трех прилетов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители. После прилета на окраину туда с сиренами полетели скорые и пожарные машины", - сказал собеседник агентства.
Подпольщик отметил, что об ударе по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц. "В больнице аншлаг – утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛьвовская областьСергей ЛебедевРоссия
 
 
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