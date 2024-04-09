https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938754071.html

Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый

Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый - РИА Новости, 09.04.2024

Подполье сообщило о российском ударе по львовскому городу Стрый

Вооруженные силы России удалили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:22

2024-04-09T09:22

2024-04-09T09:26

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

львовская область

сергей лебедев

россия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России удалили по городу Стрый Львовской области, фиксируется большое количество раненых военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Очень серьезное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трех прилетов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители. После прилета на окраину туда с сиренами полетели скорые и пожарные машины", - сказал собеседник агентства.Подпольщик отметил, что об ударе по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц. "В больнице аншлаг – утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20240408/bpla-1938704512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, львовская область, сергей лебедев, россия