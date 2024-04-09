https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938749615.html

Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве

Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 09.04.2024

Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве

Вооруженные сил России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:48

2024-04-09T08:48

2024-04-09T15:50

специальная военная операция на украине

полтава

вооруженные силы рф

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безопасность

сергей лебедев

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кременчуг

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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные сил России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что один ударный дрон "Герань" сбили над городом и он упал на двухэтажное здание. Здание не разрушилось, но у него снесло пристроенные из металлопластика балконы. Лебедев добавил, что, к сожалению, есть пострадавшие.По данным подполья, также зафиксировали прилет в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала. "После прилета туда вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками. Видимо, уже в курсе, что у бандеровцев новый тренд: как приезжают МЧС и скорые, влупить по своим спасателям туда же еще разок", — добавил Лебедев.Кроме того, три прилета было в городе Стрый Львовской области, еще один — на западной окраине населенного пункта.После удара по окраине туда оперативно выехали скорые и пожарные.Подпольщик отметил, что о прилете по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц. "В больнице аншлаг — утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", — сказал Лебедев.Также российская армия ударила по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) в Днепропетровской области, где после этого начались большие проблемы с электричеством.Помимо этого, прилет зафиксировали в припортовой зоне города Ильичевск Одесской области. Лебедев отметил, что при ударе произошел большой взрыв. Вероятнее всего, российская армия поразила военный склад.В Сумской области удар пришелся по штабу теробороны."Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", — сказал собеседник агентства.В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией — местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор.Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами.Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".

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https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html

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Дарья Буймова

полтава, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, россия, кременчуг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)