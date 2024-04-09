https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938749615.html
Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве
Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 09.04.2024
Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве
Вооруженные сил России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:48
2024-04-09T08:48
2024-04-09T15:50
специальная военная операция на украине
полтава
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные сил России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что один ударный дрон "Герань" сбили над городом и он упал на двухэтажное здание. Здание не разрушилось, но у него снесло пристроенные из металлопластика балконы. Лебедев добавил, что, к сожалению, есть пострадавшие.По данным подполья, также зафиксировали прилет в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала. "После прилета туда вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками. Видимо, уже в курсе, что у бандеровцев новый тренд: как приезжают МЧС и скорые, влупить по своим спасателям туда же еще разок", — добавил Лебедев.Кроме того, три прилета было в городе Стрый Львовской области, еще один — на западной окраине населенного пункта.После удара по окраине туда оперативно выехали скорые и пожарные.Подпольщик отметил, что о прилете по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц. "В больнице аншлаг — утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", — сказал Лебедев.Также российская армия ударила по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) в Днепропетровской области, где после этого начались большие проблемы с электричеством.Помимо этого, прилет зафиксировали в припортовой зоне города Ильичевск Одесской области. Лебедев отметил, что при ударе произошел большой взрыв. Вероятнее всего, российская армия поразила военный склад.В Сумской области удар пришелся по штабу теробороны."Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", — сказал собеседник агентства.В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией — местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор.Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами.Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".
https://ria.ru/20240409/minirovanie-1938748056.html
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https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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полтава, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, россия, кременчуг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Россия, Кременчуг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подполье: российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве
Подполье: российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные сил России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что один ударный дрон "Герань" сбили над городом и он упал на двухэтажное здание. Здание не разрушилось, но у него снесло пристроенные из металлопластика балконы. Лебедев добавил, что, к сожалению, есть пострадавшие.
По данным подполья, также зафиксировали прилет в Кременчуге
на юго-востоке Полтавской области
, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала.
«
"После прилета туда вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками. Видимо, уже в курсе, что у бандеровцев новый тренд: как приезжают МЧС и скорые, влупить по своим спасателям туда же еще разок", — добавил Лебедев.
Кроме того, три прилета было в городе Стрый Львовской области, еще один — на западной окраине населенного пункта.
После удара по окраине туда оперативно выехали скорые и пожарные.
Подпольщик отметил, что о прилете по расположению военных свидетельствует информация о перегрузке больниц.
«
"В больнице аншлаг — утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным", — сказал Лебедев.
Также российская армия ударила по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) в Днепропетровской области, где после этого начались большие проблемы с электричеством.
Помимо этого, прилет зафиксировали в припортовой зоне города Ильичевск Одесской области. Лебедев отметил, что при ударе произошел большой взрыв. Вероятнее всего, российская армия поразила военный склад.
В Сумской области удар пришелся по штабу теробороны.
«
"Прилет" был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили "Ланцетом" технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО", — сказал собеседник агентства.
В Середино-Будском районе было три удара, один из них с детонацией — местные жители чувствовали взрывную волну за три километра, добавил координатор.
Кроме того, по данным подполья, в районе трех часов дня в понедельник был "прилет" по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Там расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами.
Точных данных о результатах "прилета" пока нет, но, по словам подпольщика, в последнее время "в тот район въезд только по пропускам".